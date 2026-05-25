Звезда сериалов Валерия Ходос призналась, почему после одной поездки за границу навсегда отказалась от русского языка

Валерия Ходос, которую называют рекордсменкой по количеству главных ролей в сериалах, призналась, что окончательно отказаться от русского языка ее заставила одна поездка за границу. Это произошло после начала полномасштабной войны на съемках в Латвии.

В интервью OBOZ.UA артистка призналась, что обилие русского языка вокруг и ситуации, когда саму Ходос принимали за россиянку, вызвали сильный внутренний протест. Актриса также рассказала, как неожиданно для нее на украинский стали переходить ее родные.

По словам Валерии Ходос, первые месяцы большой войны она почти не снималась в кино – занималась волонтерством, проводила онлайн-занятия и работала с беженцами через актерскую терапию.

А потом получила предложение на попробовать себя на роль в фильме за рубежом: "Я тогда подумала: "Какие самопробы? Какое кино? Война же". Но меня утвердили". Валерия призналась, что после тех съемок окончательно решила больше никогда не говорить на русском: "Я очень благодарна тем съемкам. И финансово меня поддержали, и морально вытащили. Мы полтора месяца прожили без сирен, в тишине. Но в то же время именно там у меня произошел очень сильный внутренний перелом относительно языка. Потому что вокруг было очень много русского. И я помню это ощущение, когда тебя в магазине или где-то на улице спрашивают: "Вы не русская?" – и тебя внутри начинает трясти".

Актриса говорит, что сначала пыталась везде говорить на английском, однако не все ее понимали, поэтому время от времени приходилось переходить на русский: "И это было очень трудно. И именно после той поездки, после Риги, вернулась в Украину и полностью перешла на украинский. Поняла, что ни секунды больше не хочу говорить на вражеском. Я тогда всем об этом сказала – и близким, и друзьям".

Несмотря на то, что актриса выросла в русскоязычной семье, ее решение поддерживают родные. Особенно Ходос трогает то, что ее папа постепенно тоже переходит на украинский: "У меня сейчас есть одна большая гордость – мой папа. И на нем прямо вижу, что такое мягкая украинизация. Все началось во время обстрелов. Живу за городом, у нас очень слышно и видно, когда летит на Киев. И когда были тревоги, мы с папой переписывались. И он вдруг начал отвечать мне на украинском. Для меня это очень важно. Мне даже сложно объяснить, насколько это поддерживало – во время обстрелов получить от папы именно украинские слова заботы. Потом он начал понемногу говорить на украинском и по телефону. Сначала это было несмело, не очень получалось. И сейчас уже где-то полгода, если мы долго говорим и ему надо больше отвечать, чем слушать, он говорит со мной на украинском. Я так этому радуюсь".

Также актриса вспомнила, что ее дедушка всю жизнь был украиноязычным и еще в детстве требовал от нее говорить на "государственном": "И в детстве мы из-за этого даже конфликтовали. Я помню: мне лет шесть, звоню ему на русском, а он говорит: "Говори на государственном" – и бросает трубку. С дедушкой я в итоге говорила на украинском, а с бабушкой – на русском. И сейчас, когда прошла внутренний путь, когда по-другому почувствовала значение языка, его связь с самоидентичностью, хорошо его понимаю".

