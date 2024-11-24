Звезда 'Опенгеймера' Киллиан Мерфи купил 100-летний кинотеатр, куда ходил в детстве: заведение закрыли во время пандемии

Оскароносный актер Киллиан Мерфи и его жена-художница Ивонн МакГиннес сообщили о покупке кинотеатра "Феникс" в городе Дингл, графство Ко Керри, Ирландия. После трех лет с момента закрытия помещения для посетителей во время пандемии COVID-19, супруги приступят к ремонту и реконструкции кинотеатра в 2025-м.

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Заведение более сотни лет служило ирландцам в качестве кинотеатра и танцевального зала. Британский еженедельник Time Out ранее назвал "Феникс" "одним из 50 лучших кинотеатров Великобритании и Ирландии". Как сообщает Irish Times, звезда "Опенгеймера" сказал, что ходил на фильмы в "Феникс" еще с детства, когда был маленьким мальчиком.

"Мой отец ходил туда еще до меня, когда был молод, и мы смотрели много фильмов в "Фениксе", – сказал он. – Мы понимаем, что кино означает для жителей Дингла". "Мы хотим снова открыть двери, расширить творческий потенциал, восстановить его место в культурной плоскости этого уникального города", – добавила МакГиннес.

Историческое заведение расположено в центре города и является единственным кинотеатром на полуострове Дингл, ведь ближайший мультиплекс находится в 48 км от него. После разрушительных пожаров в 1921 и 1938 годах кинотеатр дважды реконструировали. Нынешнее название, фасад в стиле арт-деко и напольная мозаика с изображением феникса были добавлены во время второй перестройки.

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