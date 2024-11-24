В популярном сериале Netflix раздалась украинская народная песня: как звучит Ария Петра из оперы 'Наталка Полтавка'. Видео

Во втором сезоне популярного сериала от Netflix под названием "Императрица" прозвучала украинская народная песня "Сонце низенько, вечір близенько". Композиция также известна, как Ария Петра из оперы "Наталка Полтавка" Николая Лысенко.

Видео дня

Украинские мотивы можно услышать в первой серии нового сезона. Сюжет переносит зрителей во времена Австрийской империи, где правит Габсбургская династия. Сцена изображает, как герцогство из всей империи прибывают на прием к венскому двору, чтобы увидеть новую правительницу – Елизавету Баварскую, известную как императрица Сиси. Одна из приглашенных делегаций приехала из Буковины.

Группа девочек, одетых в вышитую аутентичную одежду и венки с цветами, спели "Сонце низенько, вечір близенько" перед принцессой Баварии. Исполнение украинок порадовало Сиси, свою благодарность детям она выразила аплодисментами.

Песня "Сонце низенько, вечір близенько" была представлена широкой публике как Ария Петра из оперы "Наталка Полтавка" в 1819 году. Обработкой слов занимался Иван Котляревский, музыку написал композитор Николай Лысенко. В настоящее время существует несколько адаптаций народного текста, но именно версия Лысенко считается канонической. Композиция передает разговор между влюбленными и воспевает любовь парня и девушки, которые ждут вечера, чтобы увидеть друг друга.

Напомним, историко-романтическая драма от Netflix "Императрица" рассказывает историю австрийского императора Франца Иосифа. Во время знакомства со своей будущей невестой Хеленой правитель влюбляется в ее младшую сестру Елизавету, а их чувства оказываются взаимными. Однако после свадьбы жизнь Сиси перестает походить на сказку, ведь ей приходится противостоять свекрови – императрице Софии. Брат Франца по имени Максимилиан вынашивает свой план по захвату престола и сердца Елизаветы.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как звезда сериала "Киев днем и ночью" снял продолжение за 200 тысяч гривен и "состарил" актеров на 50 лет. Видео – смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!