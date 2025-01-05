Звезда 'МастерШеф' Лиза Глинская раскрыла, почему скрывала свою беременность и когда решилась рассекретить тайну

Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская призналась, что немного суеверна, поэтому всю свою беременность скрывала от публики. Лишь в начале декабря 2024 года стало известно о будущем пополнении в семье, хотя на самом деле тогда знаменитость уже родила дочерей-близнецов Соломию и Полину, но держала это в тайне.

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Она призналась, что переживала за состояние здоровья детей, и поэтому все 8 месяцев (родила раньше срока) не рассказывала семейный секретик. Лишь в декабре Лиза Глинская опубликовала в Instagram романтические фотографии с животиком. Она рассказала в интервью Алине Доротюк, что боялась раньше их показывать в сети.

"Перед тем как чем-то поделиться, я должна была почувствовать, что с девочками все хорошо. Я не хотела выставлять свои фотографии, где я беременна. Даже фотосессию, которая у меня была, когда я была беременна, я думала не делать. А сейчас я очень радуюсь, что я ее сделала, потому что очень нравится мне эта фотосессия. Я ее не выставляла, потому что боялась. Боялась, что что-то пойдет не так", – поделилась кондитер и добавила, что о рождении дочерей рассказала уже после того, убедилась, что с ними все хорошо.

Уже после оглашения о своей беременности Лиза Глинская получила немалую поддержку от поклонников. Более того, она заметила, что после радостной новости о рождении детей украинцы начали донатить на ее сбор для военных.

"Я его открыла, он понемногу тянулся. А когда я рассказала аудитории, что я родила – почти за сутки 100 000 гривен собрали. Это много для моей аудитории. Я говорю сестре: "Надо каждый день рожать, чтобы собрание закрывать?" – призналась знаменитость.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лиза Глинская рассказала, перед какими трудностями предстала во время беременности и почему едва не потеряла дочерей-близнецов.

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