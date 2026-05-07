Звезда 'Львов на джипе', исчезнувший из соцсетей, впервые рассказал, как воспитывает после развода 11-летнего сына

Участник юмористического проекта "Львы на джипе" Константин Трембовецкий, который принципиально отказался от соцсетей и редко говорит о личном, неожиданно поделился подробностями жизни после развода. Комик рассказал, что вместе с бывшей женой воспитывает 11-летнего сына Милана по особому графику: неделю парень живет с мамой, неделю – с папой.

Комик признался, что они с бывшей женой сознательно выстроили быт так, чтобы сыну было удобно. Об этом артист рассказал в интервью OBOZ.UA.

Несмотря на популярность и узнаваемость, Трембовецкий уже давно не ведет никаких страниц в соцсетях. По словам комика, когда-то они у него были, однако со временем начали больше истощать, чем приносить пользу: "На самом деле есть люди, которые очень классно научились этим пользоваться. Кто-то умеет извлекать из соцсетей пользу, работать с аудиторией, строить вокруг себя сообщество. А есть люди, которые не настолько от этого зависят. В моем случае соцсети скорее стали раздражителем, чем чем-то полезным. Они у меня были, но в какой-то момент понял, что без них мне комфортнее. Поэтому сейчас их просто нет".

Впрочем, несмотря на закрытость и нежелание выставлять частную жизнь напоказ, комик неожиданно откровенно заговорил об 11-летнем сыне Милане, фотографии которого почти не появляются в публичном пространстве. Артист признается: пытается дать сыну максимум нормального детства, несмотря на реалии войны. "Ребенок не должен просыпаться от взрывов и думать о таких вещах. Поэтому мне хочется хотя бы со своей стороны дать ему ощущение нормальной жизни. Ребенок должен развлекаться – и я его развлекаю", – поделился комик.

По словам Трембовецкого, они с сыном много времени проводят вместе: "Честно говоря, сильно его балую. Потому что мне кажется, что современные дети сейчас проживают совсем не тот опыт, который должны были бы проживать. Он уже достаточно самостоятельный парень и многое сам прекрасно понимает и рефлексирует. Иногда приходит ко мне с очень взрослыми мыслями, грустный, что-то осмысливает. Мне даже кажется, что они сейчас все взрослеют значительно быстрее, чем должны были бы".

Также артист рассказал, что они с бывшей женой организовали жизнь так, чтобы Милану было максимально комфортно: мальчик неделю живет с отцом, неделю – с мамой, а оба помещения расположены рядом со школой: "Нам просто повезло, что мы оба живем рядом с его школой. Фактически специально все подстраивали так, чтобы ребенку было максимально удобно. Поэтому когда он у меня – это полностью обычная родительская жизнь: школа, быт, уроки, ежедневные дела".

Ранее OBOZ.UA писал, что после развода Константина связывали отношения с актрисой Екатериной Никитиной из "Женского квартала". В конце 2025 года комик признался, что состоит в отношениях с девушкой по имени Соня, которая живет и работает в Париже. Познакомились они через Patreon.

Полное интервью с Константином Трембовецким и Романом Щербанем читайте на OBOZ.UA здесь.

