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Звезда кино и театра Роман Луцкий пошутил о своей зарплате после получения звания народного артиста

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
2 минуты
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Роман Луцкий
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Актер Роман Луцкий ("Отблеск", "Сторожевая застава", "Медовый месяц", "Преданная", "Столетие Якова", "Поезд "Червона Рута"), который в 39 лет получил звание народного артиста Украины, признался, что это не принесло в его жизнь каких-либо кардинальных изменений. По словам артиста, больше всего это сказалось на его зарплате.

В интервью OBOZ.UA Луцкий рассказал, что спокойно относится к почетным званиям. А также объяснил, почему все свои награды отвозит родителям в село.

Роман Луцкий.

На вопрос, что именно изменилось для него после получения звания в этом году, Роман Луцкий ответил с юмором: "Ой, даже не знаю. Наверное, зарплата изменилась. Не почувствовал каких-то кардинальных изменений".

"Я вообще спокойно отношусь ко всем этим званиям, – отметил актер. — Да, согласен, что это в определенной степени рудимент советской системы. Но другой системы наград, которыми бы государство благодарило художников, нет. Раньше было принято присваивать такие звания в основном артистам преклонного возраста. А один знаковый для меня коллега как-то сказал точную вещь: "А зачем это тогда? Жить-жить, получить награду – и умереть? Награждать нужно и молодых". Мне кажется, в этом есть смысл. Если человек активно работает, развивается, почему бы его не отметить?".

Роман Луцкий имеет немало международных наград за свои картины

При этом Луцкий не хранит свои награды дома. Все статуэтки и награды он отвозит родителям в деревню: "У меня даже нет дома такого условного пантеона с наградами. Они все в селе", – рассказал артист. По словам Луцкого, ему даже нравится, что награды не стоят постоянно на виду. Он опасается, что чрезмерная концентрация на достижениях может заставить человека почивать на лаврах: "Если все это поставлю дома, оно же постоянно будет перед глазами. И что, можно начать почивать на лаврах и думать, что всего достиг? Такого не хочется".

Ранее OBOZ.UA писал, что народная артистка Украины Лариса Руснак рассмешила историей о своей пенсии: "Трачу на чулки и корсеты".

Полное интервью с Романом Луцким читайте на OBOZ.UA здесь.

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