Звезда кино и театра Роман Луцкий пошутил о своей зарплате после получения звания народного артиста

Актер Роман Луцкий ("Отблеск", "Сторожевая застава", "Медовый месяц", "Преданная", "Столетие Якова", "Поезд "Червона Рута"), который в 39 лет получил звание народного артиста Украины, признался, что это не принесло в его жизнь каких-либо кардинальных изменений. По словам артиста, больше всего это сказалось на его зарплате.

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В интервью OBOZ.UA Луцкий рассказал, что спокойно относится к почетным званиям. А также объяснил, почему все свои награды отвозит родителям в село.

На вопрос, что именно изменилось для него после получения звания в этом году, Роман Луцкий ответил с юмором: "Ой, даже не знаю. Наверное, зарплата изменилась. Не почувствовал каких-то кардинальных изменений".

"Я вообще спокойно отношусь ко всем этим званиям, – отметил актер. — Да, согласен, что это в определенной степени рудимент советской системы. Но другой системы наград, которыми бы государство благодарило художников, нет. Раньше было принято присваивать такие звания в основном артистам преклонного возраста. А один знаковый для меня коллега как-то сказал точную вещь: "А зачем это тогда? Жить-жить, получить награду – и умереть? Награждать нужно и молодых". Мне кажется, в этом есть смысл. Если человек активно работает, развивается, почему бы его не отметить?".

При этом Луцкий не хранит свои награды дома. Все статуэтки и награды он отвозит родителям в деревню: "У меня даже нет дома такого условного пантеона с наградами. Они все в селе", – рассказал артист. По словам Луцкого, ему даже нравится, что награды не стоят постоянно на виду. Он опасается, что чрезмерная концентрация на достижениях может заставить человека почивать на лаврах: "Если все это поставлю дома, оно же постоянно будет перед глазами. И что, можно начать почивать на лаврах и думать, что всего достиг? Такого не хочется".

Ранее OBOZ.UA писал, что народная артистка Украины Лариса Руснак рассмешила историей о своей пенсии: "Трачу на чулки и корсеты".

Полное интервью с Романом Луцким читайте на OBOZ.UA здесь.

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