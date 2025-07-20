Звезда хора 'Гомон' Вадим Яценко рассмеялся от вопроса о Наде Дорофеевой: мы не будем этим заниматься

Главный хормейстер Львовской национальной оперы и звезда хора "Гомон", который в прошлом месяце получил огромную популярность среди украинцев, Вадим Яценко не смог сдержать смеха во время разговора с журналисткой Екатериной Соляр. Бурные эмоции у дирижера вызвал вопрос ведущей о том, могут ли артисты перепеть один из треков Надежды Дорофеевой.

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Как отметил Яценко, творчество участников хора сосредоточено на работе с глубинной украинской культурой, поэтому репертуар знаменитости им точно не подойдет. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале lviv24.

Екатерина Соляр поинтересовалась у дирижера: "То есть, если Галина (солистка хора "Гомон". – Ред.) придет и скажет: "Я хочу Дорофееву", то не будут ее песни разложены на партии и исполнены в обработке ретро?". Как только Вадим Яценко услышал этот вопрос, то сразу рассмеялся и ответил: "Что? Это может быть тоже сделано талантливо и есть коллективы, которые этим занимаются. Это тоже пойдет в историю популяризации хорового искусства. Каждый должен нести какую-то свою нишу. Мы не будем этим заниматься".

Главный хормейстер Львовской национальной оперы подчеркнул, что не имеет негативного отношения к коллегам по цеху, которые хотят переделывать композиции современных звезд украинского шоу-бизнеса в хоровом стиле. Наоборот, участники "Гомона" будут только рады поддержать любые начинания.

Напомним, что бешеной популярности львовский хор получил после того, как в их соцсетях появилась информация о продаже билетов на финальные концерты певческого сезона. К этим данным было добавлено видео, где артисты перепели легендарный хит Степана Гиги "Цей сон". Ролик едва ли не мгновенно стал вирусным в сети, а билеты на концерты "Гомона" раскупили вплоть до конца года.

Кстати, как рассказывал Вадим Яценко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA , он не считает популярность хора обычной случайностью. Дирижер объяснил: "Сейчас меня часто спрашивают: то видео, о котором мы с вами говорим, – запланированный ход или счастливый случай, что оно так "выстрелило"? Проводят параллели с успехом суперпопулярного спектакля Театра имени Франко "Конотопская ведьма", который в свое время тоже завирусился в TikTok. И действительно, это похоже. Программа "Цей хор, цей хор" в нашем репертуаре еще с весны прошлого года. Это была моя идея сделать выступления из украинских ретропесен. Хотелось, чтобы это стало толчком для людей прийти в Органный зал, послушать, а если понравится – открывать для себя другие концерты, влюбляться в хоровую музыку. И это сработало: мы начали собирать полные залы и на другие наши проекты".

Ранее OBOZ.UA писал, что еще одна участница хора "Гомон" рассказала о неожиданной славе.

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