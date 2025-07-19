'Это вы та девушка в очках, которая влюбленно смотрит на солиста?' Еще одна участница хора 'Гомон' рассказала о неожиданной славе

Львовский муниципальный хор "Гомон" за считанные дни достиг большой популярности среди украинцев благодаря талантливому перепеву композиции Степана Гиги "Цей сон". Дирижер коллектива Вадим Яценко пленил сердца аудитории своим впечатляющим голосом и харизмой, поэтому его начали узнавать на улицах, однако неожиданная слава повлияла не только на его жизнь. По словам солистки хора Галины Гончаровой, когда "Гомон" стал сенсацией в сети, люди начали обращать на нее гораздо больше внимания и даже подходить в общественных местах.

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Как призналась исполнительница, иногда такая коммуникация с поклонниками заставляет ее смущаться. Похоже, на то действительно есть причины, ведь, судя по словам Вадима Яценко, когда-то к его коллеге обратились с довольно странным вопросом: "Это вы эта девушка в очках, которая влюбленно смотрит на солиста?". Об этом артисты рассказали в интервью Екатерине Соляр.

"Однажды у меня была такая ситуация: захожу в магазин, мне говорят: "Мы вас видели". И начали спрашивать за билеты. Немножко конфуз был", – поделилась солистка "Гомона".

Стоит отметить, что такой вопрос исполнительнице фанаты хора поставили не просто так. Билеты на концерты артистов раскупают за считанные минуты, поэтому попасть на музыкальное шоу довольно непросто.

Однако в такой резкой популярности Галина Гончарова нашла большое преимущество. По словам исполнительницы, ей важно слышать отзывы о творчестве от аудитории. Когда поклонники откровенно признаются Гончаровой, что композиции вызвали у них эмоции, для солистки это лучшая награда.

"Самая большая радость в творчестве, когда ко мне подходят после концерта, или пишут: "Вы коснулись моего сердца. Я плакала". И я такая: "Да, это оно". Ради того всего мы творим", – отметила звезда "Гомона".

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