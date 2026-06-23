Звезда хора "Гомон" Вадим Яценко оформил на себя новенький автомобиль на волне популярности: сколько он стоит
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Руководитель знаменитого львовского хора "Гомон" и заслуженный артист Украины Вадим Яценко стал владельцем нового автомобиля Peugeot 3008 2025 года выпуска. Автомобиль у него появился новым, прямо из автосалона.
Соответствующую информацию OBOZ.UA узнал из государственного реестра. На украинском рынке цены на новый Peugeot 3008 в зависимости от комплектации начинаются примерно от 32 тысяч долларов и могут достигать 38 тысяч долларов.
Оформление автомобиля совпало с началом сотрудничества артиста с французским автопроизводителем. Уже в мае 2026 года официальный представитель Peugeot в Украине объявил Вадима Яценко своим амбассадором.
Поэтому не исключено, что автомобиль мог быть приобретен на особых условиях в рамках партнерства или даже стать частью рекламного сотрудничества.
Взлет популярности Вадима Яценко и хора "Гомон" стал одним из самых ярких культурных феноменов последних лет. После того как в 2025 году исполнение песни Степана Гиги "Цей сон" стало вирусным, о коллективе заговорила вся страна. Видео набирало миллионы просмотров, а билеты на концерты раскупались буквально за минуты.
Сам Яценко возглавил хор "Гомон" в 2023 году. Именно под его руководством коллектив обрел новое звучание, стал частью Львовского органного зала и значительно расширил аудиторию.
Как сообщал OBOZ.UA, успех коллектива был отмечен и на государственном уровне – президент Владимир Зеленский присвоил дирижеру звание заслуженного артиста Украины за весомый вклад в развитие национальной культуры.
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