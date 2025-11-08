Звезда хора 'Гомон' Вадим Яценко получил звание Заслуженного артиста Украины: кто еще был отмечен наградами

По случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства, который празднуется 9 ноября, президент Владимир Зеленский отметил почетными наградами отечественных знаменитостей. Звания Заслуженного артиста Украины был удостоен хормейстер Львовской национальной оперы и звезда хора "Гомон" Вадим Яценко.

Соответствующий указ обнародовали на официальном веб-сайте президента. Дирижера и других его коллег по цеху наградили за "весомый личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство".

На такое важное событие Вадим Яценко отреагировал на личной странице в Instagram. Артист не был слишком многословным, поэтому просто обнародовал свою детскую фотографию, куда добавил скриншот соответствующего указа.

Кого еще из знаменитостей президент отметил наградами:

Оскароносный кинорежиссер и военный корреспондент Мстислав Чернов был отмечен орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Орден "За заслуги" III степени получили певец-воин Мирослав Кувалдин, а также режиссер и телеведущий Антон Птушкин.

Хореограф и продюсер Елена Коляденко награждена орденом княгини Ольги III степени.

Народным артистом Украины стал актер театра и кино Виктор Жданов.

Звание заслуженного артиста Украины получил звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов.

Что известно о Вадиме Яценко и хоре "Гомон"

Вадим Яценко стал руководителем хора "Гомон" в 2023 году. С того периода в творчестве коллектива начался новый этап, ведь он вошел во Львовский органный зал. Безумной популярности "Гомон" смог достичь в 2025 году, когда в сети появилось видео, на котором артисты перепели легендарный хит Степана Гиги "Цей сон". Ролик быстро завирусился на просторах интернета, а билеты на выступления хора раскупали за считанные минуты.

Стоит отметить, что Вадим Яценко не считает популярность коллектива обычной случайностью. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA он объяснил:

"Сейчас меня часто спрашивают: то видео, о котором мы с вами говорим, – запланированный ход или счастливый случай, что оно так "выстрелило"? Проводят параллели с успехом суперпопулярного спектакля Театра имени Франко "Конотопская ведьма", который в свое время тоже завирусился в TikTok. И действительно, это похоже".

"Программа "Этот хор, этот хор" в нашем репертуаре еще с весны прошлого года. Это была моя идея сделать выступления из украинских ретропесен. Хотелось, чтобы это стало толчком для людей прийти в Органный зал, послушать, а если понравится – открывать для себя другие концерты, влюбляться в хоровую музыку. И это сработало: мы начали собирать полные залы и на другие наши проекты".

