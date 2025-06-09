Звезда Бродвея Фрэнсис Джу появился на церемонии 'Тони' в 49-летнем смокинге: трагическая история костюма умилила сеть. Фото

На 78-й церемонии вручения американской театральной премии "Тони", которая состоялась 8 июня в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, актер Фрэнсис Джу не только получил престижную награду за лучшую мужскую роль в спектакле, но и поразил зрителей чрезвычайно эмоциональным жестом. Артист появился на красной дорожке в 49-летнем смокинге, который принадлежал покойному бродвейскому актеру Элвину Ингу.

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Как сообщает Play Bill, Фрэнсис Джу получил "Тони" за роль в пьесе Дэвида Генри Хванга "Желтое лицо", которая исследует темы расовой идентичности, предубеждений и репрезентации в США. Именно этот спектакль имеет особое значение для Джу: он впервые исполнил свою роль еще в 2007 году в постановке Off-Broadway, а нынешнее возвращение на бродвейскую сцену стало триумфальным – и для актера, и для самого спектакля, который снова приобрел мощное политическое и социальное звучание.

Во время вручения награды Фрэнсис Джу эмоционально обратился к залу, признавшись, что этот смокинг имеет для него огромное значение. "20 лет назад Элвин Инг подарил мне этот смокинг. Он заказал его себе для премьеры "Тихоокеанских увертюр" на Бродвее в 1976 году, и когда он подарил его мне, то сказал, что хочет, чтобы я его надел, когда получал премию "Тони", – проговорил актер со сцены, едва сдерживая слезы.

В своей речи Джу вспомнил о десятках талантливых азиатских актеров, которые не имели возможности получить признание из-за расовых барьеров: "Я здесь только благодаря поддержке и вдохновению поколений замечательных азиатских художников, которые были до меня и никогда не имели такой возможности, как я". Завершил выступление Джу обращением ко всем, кто чувствует себя подавленным или незамеченным: "Тех, кто чувствует себя незамеченным, тех, кого преследуют в авторитарные времена, я вижу вас... и надеюсь, что это вдохновит вас быть смелыми и мечтать о великих вещах".

Трагическая история, связанная со смокингом

Элвин Инг, которому принадлежал костюм, был известным актером и певцом, звездой таких бродвейских спектаклей, как "Pacific Overtures" (1976) и фильма "Песня цветочного барабана" (1961). Актер родился в Гонолулу, на Гавайях, и был одним из первых азиатско-американских артистов, получивших признание на Бродвее. Его карьера охватывала и телевидение – Инг играл в сериалах "Фелкон Крест", "Квинси", "Ангелы Чарли", "Агенты Щ.И.Т." и других.

В 2021 году актер умер в возрасте 89 лет в медицинском центре в Калифорнии. Причиной смерти стали осложнения после Covid-19, несмотря на полную вакцинацию. Представители семьи сообщили, что сначала у Инга обнаружили пневмонию, а впоследствии подтвердили коронавирус. Через несколько дней его сердце остановилось.

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