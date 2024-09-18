Звезда 'Бэтмена' Колин Фаррелл появился на красной дорожке с младшим сыном-красавцем, которого редко видят на публике. Фото

Звезда "Бэтмена", ирландский актер Колин Фаррелл вышел на красную дорожку премьеры нового сериала "Пингвин" со своим младшим сыном Генри. Звезда и его 14-летний потомок были одеты в черные смокинги. Однако знаменитость все же сделал акцент на "ганстерском образе" в вертикальную полоску, который соответствует его амплуа преступника на экране.

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Фаррелл очень рад вернуться к роли антагониста, которую он воплотил в фильме 2022 года, пишет People. Лимитированный сериал является спин-оффом "Бэтмена", рассказывающим о корнях Пингвина, исследуя его начало как влиятельного игрока в преступном мире Готема.

Редкий выход парня с отцом удивил поклонников. Однако на красной дорожке не появился старший сын Фаррелла – 20-летний Джеймс. Как рассказывал Колин, еще в детстве у мальчика обнаружили редкий синдром Ангельмана, не позволяющий ему своевременно развиваться. В 2024 году актер основал фонд помощи родителям, чьи дети страдают генетическими заболеваниями.

Ранее OBOZ.UA писал о том, с какими вызовами приходится сталкиваться Фарреллу, чей сын Джеймс не может говорить и плохо ест сам. Из-за синдрома Ангельмана, который также называют "синдромом счастливой куклы" или "синдромом Петрушки", юноше нужен особый уход. Подробности – в нашем материале.

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