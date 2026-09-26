Зрители изменили финальную таблицу: сколько баллов получили финалисты Нацотбора на Детское Евровидение 2026 от жюри и фанатов

Шанс представить Украину на песенном конкурсе Детское Евровидение-2026 получила юная артистка Эрика Колесниченко, ведь именно она одержала победу в Национальном отборе. Исполнительница "зажгла" сцену шоу композицией "НЕ колискова" и получила наибольшее количество баллов – 11. Заветный билет на международную арену Колесниченко подарили именно зрители, ведь они кардинально изменили итоговую таблицу и определили ее лидерство.

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Сначала ведущие финала Нацотбора объявили оценки профессионального жюри, по которым "золото" получила Злата Солоненко. Триумфаторка же заняла второе место, набрав пять голосов, но поддержка зрителей изменила ход событий. Эрика Колесниченко и Злата Солоненко получили по 11 баллов, но победу одержала исполнительница трека "НЕ колискова", ведь фанаты отдали больше голосов именно за нее. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира шоу.

Мнения зрителей и судей, среди которых были композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой) и певица SKYLERR, разошлись и в отношении некоторых других участников. Так, например, выступление Романа Дорошенко жюри оценило в 3 балла, а зрители – в 1.

Баллы жюри распределились следующим образом:

Злата Солоненко (Who am I) – 6 баллов;

Эрика Колесниченко ("НЕ колискова") – 5 баллов;

Марко Сердинский ("Гори") – 4 балла;

Роман Дорошенко (Say Hello) – 3 балла;

Анастасия Пошедина ("Крила") – 2 балла;

Дмитрий Карабет ("Мамо") – 1 балл.

Результат голосования зрителей:

Эрика Колесниченко – 6 баллов;

Злата Солоненко – 5 баллов;

Марко Сердинский – 4 балла;

Анастасия Пошедина – 3 балла;

Дмитрий Карабет – 2 балла;

Роман Дорошенко – 1 балл.

Напомним, что победительницей Детского Евровидения 2025 стала французская артистка Лу Делез с песней Ce monde. Однако Франция отказалась принимать конкурс, сославшись на финансовые проблемы, поэтому это право перешло к Мальте. Финал нынешнего Детского Евровидения состоится 24 октября в зале MFCC в поселке Та-Кали.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что финал Нацотбора на Детское Евровидение-2026 не обошелся без трудностей. Одна из судей шоу – Анна Свиридова в последний момент была вынуждена отказаться от участия из-за проблем со здоровьем, а сам конкурс пришлось перенести в укрытие из-за постоянных атак со стороны РФ.

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