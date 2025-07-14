'Знаю немало историй'. Звезда 'Поймать Кайдаша' поделился шокирующими подробностями обучения у преподавателя, которого обвиняют в домогательствах и давлении

Актер Григорий Бакланов, известный миллионам зрителей по роли Лаврина в "Поймать Кайдаша", признался, что годы учебы в театральном вузе были для него болезненными: его мастером в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого был Юрий Высоцкий. Преподавателя сейчас обвиняют в неэтичном поведении, психологическом давлении на студентов и домогательствах.

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Актер не отрицает сложную атмосферу, которая царила во время учебы: В интервью OBOZ.UA артист признался, что в театральном университете находился под постоянным давлением и страхом быть отчисленным.

"Методы Юрия Высоцкого действительно были жесткими. На протяжении всех лет обучения мы находились в состоянии постоянной напряженности, боясь сделать какую-то ошибку, потому что тебя просто выгонят из университета. А это означало – потерять мечту всей жизни. В то же время нужно сказать: в театральном университете есть разные мастера. Есть те, кто достигает результата без давления, и их студенты вырастают более свободными, раскованными. Могу ли сказать, что жесткие методы навредили мне в карьере или в жизни? Нет. Но считаю, что можно было бы воспитывать нас мягче? Да, безусловно. Я знаю педагогов, которые делают это профессионально, с уважением к студентам – и результат имеют лучший. Что касается неэтической стороны – к сожалению, знаю немало историй. Но они не мои лично, поэтому не имею права озвучивать их вместо тех, кому они принадлежат", – рассказал Бакланов.

Актер также вспомнил одну из историй из студенческих лет – поездку на театральный фестиваль в Китай со спектаклем "Ромео и Джульетта". По его словам, вместо восьми студентов, которых сначала пригласили, на самом деле поехали только четверо – потому что места в делегации заняли художественный руководитель, ректор со своей женой и проректор: "Мы поехали туда с однокурсником Юрием Фелипенко (украинский актер театра и кино, который погиб на фронте 15 июня. – Ред.). Он играл Лоренцо и Меркуцио, а я – Тибальта и няню. Но получилось хорошо, дали награду, хорошо представили Украину".

Бакланов также рассказал, что параллельно с актерским образованием получал и экономическое – заочно, в Одессе. Это была инициатива его мамы, которая считала, что творческая профессия должна быть подкреплена "планом Б": "Актерская профессия – вещь непредсказуемая: все может сложиться как очень удачно, так и совсем наоборот. Поэтому она считала, что нужно иметь дополнительную базу для жизни. Посоветовала параллельно поступить в экономический университет в Одессе, где сама долгое время работала. Я учился там заочно – приезжал на сессии. Теперь имею два диплома. Пригодилось ли экономическое образование? Определенные знания и навыки время от времени становятся полезными. Потому что иногда приходится заниматься организационными вопросами – чтобы создавать и продвигать новые проекты".

Ранее OBOZ.UA писал, что на фоне скандалов в Карпенко-Карого его выпускница – актриса Екатерина Тышкевич поделилась шокирующими историями.

Также OBOZ.UA сообщал, что народный артист Украины Богдан Бенюк высказался в защиту коллег – преподавателей актерского мастерства Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. По мнению актера, эти дела слишком раздуты медиа, и делать выводы рано, ведь официальные расследования еще продолжаются.

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