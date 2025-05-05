'Ломали через хребет'. На фоне скандалов в Карпенко-Карого его выпускница Екатерина Тишкевич поделилась шокирующими историями

Популярная украинская актриса Екатерина Тишкевич высказала свое мнение по поводу преподавателей Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, которых студенты обвиняют в сексуальных домогательствах и харасменте. По словам артистки, будущих артистов в вузе "ломали через позвоночник", из-за чего многие вообще не пошли в профессию.

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Об этом Екатерина Тишквич рассказала в интервью OBOZ.UA. Выпускница главного театрального вуза также призналась, что, узнав, что известные коллеги защищают преподавателей, обвиняемых в недопустимом поведении, почувствовала, что "опускаются руки".

"Я считаю, что травматизация после театрального вуза у всех нас была стопроцентно, – говорит Катерина Тишкевич. – Нас ломали через хребет. Это было сплошное унижение не только актерского достоинства – человеческого. Опора, самоценность – это все было у меня до поступления, однако полностью уничтожилось во время учебы. Но нам постоянно говорили, что только так закаляются настоящие актеры. Теперь я знаю, что это не так. А тогда мы терпели, многие вообще не пошли в профессию, а кто до сих пор работает с психотерапевтами. Мне еще повезло, потому что во время учебы утвердили на съемки в сериале "Бессмертник", на съемочной площадке я быстро отрастила крылья".

"Но до сих пор считаю, что не играю в театре из-за травм, которые мне нанесли в вузе, – добавила актриса. – Сцена до сих пор в какой-то степени у меня ассоциируется со скованностью и страхом. Но вижу, как кайфует от театра мой муж (известный украинский актер Валентин Томусяк. – Ред.). Чувствую, что у меня уже есть вдохновение. Слава Богу, шесть лет психотерапии не прошли даром".

Екатерина Тишкевич призналась, что ей больно видеть, как развивается ситуация после публичной огласки: "Сейчас, когда слышу, как Богдан Бенюк публично защищает преподавателей, которых обвиняют в недопустимом поведении, опускаются руки. Потом мы все узнаем, что Андрею Билоусу, который является одним из фигурантов всех этих дел, присуждают очередную научную степень – такое впечатление, что над нами просто издеваются. Наглядно показывают, насколько наши моральные принципы никому не нужны. Это ужасно, так не должно быть! Но что я могу сделать конкретно, кроме как поддерживать информационно? Очень верю, это подействует".

Ранее OBOZ.UA писал, что народный артист Украины Богдан Бенюк высказался в защиту коллег – преподавателей актерского мастерства Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. По мнению актера, эти дела слишком раздуты медиа, и делать выводы рано, ведь официальные расследования еще продолжаются.

Полное интервью с Екатериной Тишкевич читайте на OBOZ.UA здесь.

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