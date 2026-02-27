Знакомство в TikTok и свидание под обстрелами: воин ВСУ сделал предложение девушке в прямом эфире. Невероятная история любви

Воин Вооруженных сил Украины Даниил Федяй сделал своей девушке Александре предложение руки и сердца прямо в прямом эфире проекта "Я не забуду" на телеканале "Дім". Защитник обратился к любимой со щемящей речью, а через мгновение достал из кармана кольцо, стал на одно колено и предложил стать его женой. В ответ он услышал заветное "да".

Даниил Федяй и Александра познакомились в социальных сетях, после чего лично виделись всего семь раз. Однако за такой непродолжительный период между ними разгорелись сильные чувства, поэтому военнослужащий решил создать с избранницей семью. Историю любви пары OBOZ.UA рассказали в пресс-службе телеканала "Дім".

Даниил Федяй родом из Днепропетровской области. После окончания лицея он определенный период работал подземным электрослесарем на шахте, а в 2021 году был призван на срочную службу в ряды ВСУ. Федяя отправили в Одесскую область, где он и находился на момент начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. После демобилизации в 2024 году он подписал контракт и снова стал на защиту Родины с оружием в руках.

Важную роль в принятии такого смелого решения сыграли личные трагедии Даниила Федяя. Во время Харьковского контрнаступления в 2022 году оборвалась жизнь отчима военного, который проходил службу в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". В июле 2024-го он потерял на войне старшего брата Павла, который был оператором БпЛА. После гибели родных Даниил Федяй решил управлять беспилотниками и сейчас является частью подразделения "Скала", что выполняет задачи на Покровском направлении.

Однако все ужасы войны не заставили бойца ВСУ закрыть сердце от любви. Однажды он получил сообщение от Александры на платформе TikTok, что и стало началом их романтической истории.

"Среди всех сообщений было одно – просто "Привет". Я подумал, что это фейковый аккаунт, и не ответил. Но через неделю написал. Когда я ее увидел, это был просто фурор", – вспомнил военный.

Через месяц общения девушка приехала к Даниилу Федяю на Сумщину, игнорируя серьезную опасность. Как признался защитник, он совсем не ожидал, что Александра решится сделать такой смелый шаг, однако именно тогда понял: она действительно в нем заинтересована и это не просто "интрижка".

Позже избранница военного еще несколько раз приезжала к нему в прифронтовые города, а за чуть более чем полгода после знакомства они виделись всего семь раз. Но несмотря на это Федяй ни на минуту не усомнился в желании сделать предложение любимой.

Защитник обратился к Александре: "Спасибо тебе за ту поддержку, которую ты мне оказываешь. Благодаря тебе мои боевые выезды становятся немного ярче, даже с любовью. А сейчас от меня самый важный вопрос за все эти месяцы, что ты рядом: ты выйдешь за меня?". После чего услышал радостное: "Да".

