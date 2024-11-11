Злата Огневич рассказала, как ее подставили на Евровидении 2013, где Украина заняла третье место: номер был на грани срыва

Украинская певица Злата Огневич призналась, какие из своих выступлений считает неудачными. Кроме своего исполнения на Crimea Music Fest, звезда осталась недовольной перфомансом на Евровидении 2013 в Мальме, Швеция.

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Тогда Огневич заняла 3-е место в финале с песней "Gravity". Однако рассказала артистка Славе Демину для телеканала "ДІМ", ведь номер украинки оказался под угрозой срыва.

"Я не до конца удовлетворена выступлением на Евровидении, – сказала знаменитость. – Я довольна своим местом, я довольна результатом, но тогда нам на месте заблокировали номера, которые мы готовили, графику, все. Нам сказали, что это невозможно, хотя дали гарантии, что да, готовьте, все утвердили".

По словам Огневич, украинская команда прибыла в Швецию и услышала от организаторов конкурса "cancel". Украинцам пришлось самостоятельно снимать зал для двух недель репетиций, искать дополнительные средства. После этого певица решила больше не участвовать в конкурсах.

Напомним, в 2013 году Злата Огневич представляла Украину на песенном конкурсе Евровидения в Мальме, Швеция. Тогда певица вышла на сцену с песней "Gravity". В финале уверенную победу одержала Дания среди 39 стран-участниц. Серебро забрал Азербайджан, набрав на 20 баллов больше, чем Украина.

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