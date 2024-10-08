Злата Огневич призналась в симпатии к Андрею Хлывнюку и рассказала, почему их отношения не сложились

Певица Злата Огневич прокомментировала слухи о романе с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, написавшим для артистки текст песни "Ти обіцяв". Как говорит знаменитость, она некоторое время испытывала симпатию к коллеге, но дальше творческого дуэта их знакомство не зашло.

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Огневич рассказала в интервью "Люкс ФМ", что давно не общалась с Хлывнюком, и не имеет с ним таких отношений, чтобы интересоваться делами и жизнью. Однако она не прочь пойти с ним на кофе и приятно провести время вместе за интересным разговором.

"Он очень талантливый, невероятно харизматичный мужчина. Я очень давно не была с ним на связи, но мне бы хотелось пообщаться с ним не в Telegram, а просто так за чашечкой кофе, просто спросить, как у него сейчас на душе, на сердце. Ибо прошло много времени с нашей последней встречи. Мне было бы интересно увидеть, как он изменился. Я думаю, что сто процентов за это время произошли перемены", – призналась певица.

Злату Огневич на время написания песни, а это 2020 год, привлекал коллега. Говорит, что было "невозможно устоять перед его волшебством". В то же время она назвала Хлывнюка непростым человеком в творчестве, характере и общении. Начинать отношения с коллегой на тот период она не собиралась, и никаких знаков внимания от него не получала.

"Он мне тогда очень нравился, потому что невозможно устоять перед волшебством мужчины, который глубокий, умный, талантливый, харизматичный. Да, он мне нравился, но, как вы видите, это только творческий союз, в котором родилась песня. Потому что я не планировала этого [отношения]. Если вдруг сложится так судьба, что мы встретимся, снова будем общаться на тему творчества, я увижу какие-то стихи, но я думаю, что это невозможно, потому что такие встречи они случаются только раз в жизни", – отрефлексировала артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что из-за страстного и романтичного дуэта Златы Огневич и Макса Бородина фанаты певцов начать беспокоиться об отношениях мужчины. Он уже 13 лет живет в браке, поэтому украинцы поинтересовались, как жена отреагировала на откровенный клип. Как ответил Макс Бородин – читайте по ссылке.

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