Журналисты нашли биологических родителей украинки с синдромом Дауна Софии Санчес – звезды 'Барби' и 'Голодных игр': финал шокировал

Актриса и модель с синдромом Дауна София Санчес, которая родилась в украинском городе Днепр, смогла стать настоящей мировой звездой, поскольку снялась в известных проектах "Барби" и "Голодные игры". В раннем детстве на долю артистки выпало сложное испытание – ее оставили в роддоме. К счастью, она не была обделена родительской любовью, потому что ее удочерили американцы Дженифер и Гектор Санчесы, которые и подарили путь к большому кино. Однако, большой мечтой юной актрисы всегда было найти биологических родителей, а журналистам из Украины удалось это сделать.

Видео дня

Они не стали скрывать: когда начали поиски, считали, что София Санчес родилась в семье с трудным положением, но реальность оказалась совсем другой. Биологические мама и папа модели являются представителями интеллигенции, которые очень известны в определенных кругах. Обо всем процессе поиска родных артистки журналисты рассказали в проекте "Говорит вся страна".

Имена биологических родителей Софии Санчес медийщикам удалось узнать с помощью Дженифер Санчес, ведь она предоставила документы, где была указана соответствующая информация. Журналисты решили связаться с кровной мамой актрисы и даже смогли лично с ней встретиться. Во время общения стало известно, что женщина долгое время наблюдала за Софией Санчес в соцсетях.

"Она нам сообщила: знает, что София ее дочь. Она знала, как София выглядит, как она живет, знала как к ней относятся, потому что следила за ее соцсетями. Она говорила о том, что очень благодарна за то, что видит своего ребенка счастливым", – рассказала журналистка.

Во время откровенного разговора биологическая мама София Санчес объяснила, что вместе с мужем приняла решение оставить девочку в роддоме из-за страха. Молодая семья не была уверена, что сможет обеспечить надлежащие условия для ребенка с синдромом Дауна. Но этот шаг не давал женщине спокойно жить, ведь она постоянно думала о том, что сейчас происходит с Софией Санчес.

Однако в определенный момент биологические родители актрисы задумались над тем, чтобы как бы "вычеркнуть" эту историю из своей жизни. Тогда они узнали, что девочку удочерили американцы, поэтому были спокойны за ее будущее. Но все же кровной маме модели не удалось забыть о ее существовании. Она очень хотела связаться с биологической дочерью, но этому помешал ее избранник. Свою позицию мужчина аргументировал тем, что им надо уделять все внимание общему сыну.

Журналисты предлагали биологической маме Софии Санчес организовать их встречу, чтобы она была максимально комфортной для обеих сторон. Однако для женщины мнение мужа оказалось важнее и она отказалась.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, София Санчес позиционирует себя исключительно как украинскую актрису. Она не устает публично говорить о террористической войне в родной стране и призывает поддерживать наш народ.

Кроме того, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA София Санчес рассказывала об адаптации в новой стране, как справлялась с буллингом, и впервые призналась, каким на самом деле было ее участие во всемирно известном фильме "Барби".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!