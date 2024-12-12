Журналистка пролила свет, как проходят частные встречи с Зеленской в условиях войны: телефон забрали, подарки проверяли на токсины

Первая леди Украины Елена Зеленская после начала полномасштабной войны не раз общалась с представителями международных изданий, чтобы пролить свет на реальные события, происходящие на территории нашей страны. 24 февраля 2022 года кардинально изменило подход к частным встречам общественной деятельницы с журналистами.

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Жена Владимира Зеленского дала интервью медийщику из издания Libelle – Виктории Кобленко, которая впервые после начала большой войны приехала в Украину. Журналистка рассказала, что их встреча проходила в условиях полной секретности, а все ее вещи, особенно подарки первой леди, тщательно проверялись.

"Где именно меня будут ждать, мне сообщили только в последний момент. Я знала, что меня где-нибудь заберут и куда-то отвезут. У меня забрали телефон и дали диктофон, чтобы я записывала интервью. Прибыв на место, я трижды прошла паспортный контроль", – отметила Кобленко.

По словам журналистки, пока она ждала момента встречи с Еленой Зеленской, несколько мужчин в форме трижды проверили ее ручку и бумагу на наличие токсичных веществ. Она добавила, что больше всего от этого контроля пострадали подарки, которые она подготовила для первой леди. Виктория Кобленко заранее приобрела букет цветов и написала личную открытку.

Как отметила журналистка, во время интервью Елена Зеленская выглядела элегантно и сдержанно. Однако Кобленко заметила легкое покраснение вокруг глаз общественной деятельницы, которое указывало, что она плакала не так давно.

"Несмотря на покой, с которым она говорит, ее фигура несет в себе бремя нации, которая находится в состоянии войны. Это момент силы, но также и боли, в которой ее человечность пробивается сквозь фасад дипломатии и ответственности", – поделилась впечатлениями о Зеленской журналистка.

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