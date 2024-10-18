Клопотенко рассказал, почему не готовит для Зеленского и какие жесткие запреты действуют для президентских супругов во время войны

Ресторатор и кулинарный блоггер Евгений Клопотенко признался, что ни разу не готовил для президента Украины Владимира Зеленского, хотя раньше неоднократно создавал блюда для его супруги Елены Зеленской. Он пояснил, что после начала полномасштабной войны для семьи главы государства начали действовать строгие запреты на еду.

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Об этом шеф-повар рассказал в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Кулинарный эксперт надеется, что рано или поздно ему представится возможность накормить президентских супругов.

"Зеленский единственный, кому еще не готовил. Ну, там нельзя готовить. Во время полномасштабного вторжения даже первую леди нельзя кормить или подарки передавать. Ничего нельзя", – поделился ресторатор.

По словам Евгения Клопотенко, перед тем, как блюдо попадет на стол-любого политика, оно обязательно будет проверено. Блогер вспомнил, что когда готовил для государственного секретаря США Энтони Блинкена, за процессом внимательно следили несколько человек.

Напомним, ранее шеф-повар рассказал, что имел возможность угостить Елену Зеленскую своими кулинарными шедеврами, когда они разрабатывали школьное меню. Тогда блюда проверялись четырьмя службами безопасности, двумя санэпидемврачами из Госпотребслужбы, которые брали необходимые мазки. Однако после начала полномасштабного вторжения контроль стал гораздо серьезнее, а еду вообще не принимают.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Клопотенко назвал любимые блюда Зеленского.

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