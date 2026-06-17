Живет с одной почкой и резко похудел: что известно о здоровье скандального Иво Бобула, отмечающего 73-летие

17 июня народный артист Украины Иво Бобул отмечает 73-й день рождения. Несмотря на многолетнюю карьеру и активную публичную деятельность, о состоянии здоровья певца известно немного. В то же время за последние годы артист перенес серьезную операцию по удалению почки, а недавно привлек внимание сети резким похудением.

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OBOZ.UA расскажет подробнее, что известно о столь личной жизни певца. О проблемах со здоровьем Бобул заговорил лишь в отдельных интервью.

В интервью Славе Демину он рассказывал, что в свое время врачи были вынуждены удалить ему почку после того, как обнаружили, что орган полностью разрушен.

Теперь Бобул живет с одной почкой и регулярно следит за состоянием здоровья. По словам певца, он проходит обследование каждые полгода и старается избегать чрезмерных нагрузок.

"Каждые полгода проверяюсь – и это всё", – отмечал исполнитель.

Артист также объяснял, что после операции вынужден более внимательно относиться к своему организму, ведь стрессы и переутомление могут негативно влиять на работу единственной почки. При этом он не оформлял инвалидность и, признается, даже не интересовался этим вопросом.

Еще одной темой недавних обсуждений стало резкое похудение певца. В июне 2026 года в сети обратили внимание на новые фотографии Бобула, которые опубликовал отель "Буковина" в Черновцах, где у него есть именной номер. На снимках артист выглядел значительно стройнее, чем раньше.

Сам Бобул не стал раскрывать подробностей и довольно эмоционально отреагировал на повышенное внимание к своей внешности.

"Люди стареют, и вы тоже будете такими. Пройди мимо, если я тебе не нравлюсь. Я не купюра, чтобы нравиться", – заявил певец.

Когда журналисты попытались выяснить, связано ли похудение с диетой или другими изменениями в образе жизни, артист отказался отвечать. Он подчеркнул, что не считает нужным рассказывать обо всем публично, и призвал уделять больше внимания его творчеству.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иво Бобул порвал дружбу с Евгением Рыбчинским после "глупого" поста и упрекнул его в показном патриотизме.

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