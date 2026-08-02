Возвращение Мудрика в сборную Украины. Известный тренер вынес вердикт

Михаил Мудрик после завершения дисквалификации может вновь получить вызов в сборную Украины уже на сентябрьские матчи Лиги наций. Однако его возвращение в национальную команду должно зависеть исключительно от спортивных показателей и игровой практики.

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Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко прокомментировал перспективы вингера "Челси" после допингового скандала и почти двухлетнего отсутствия на поле.

По словам Гецко, самый сложный период в карьере футболиста уже остался позади, однако сейчас остается открытым вопрос, насколько быстро Мудрик сможет вернуться на прежний уровень. Также пока неизвестно, рассчитывает ли на него лондонский клуб или предпочтет отправить игрока в аренду ради получения регулярной игровой практики.

Эксперт отметил, что для украинца ключевой задачей является постоянное участие в матчах. Он подчеркнул, что конкуренция за место в составе "Челси" остается очень высокой, а главный тренер команды Хаби Алонсо будет ориентироваться исключительно на текущую форму игроков.

Гецко считает, что вызов Мудрика в сборную Украины должен зависеть только от его готовности и результатов на поле. По его мнению, футболист не должен получать преимуществ перед другими кандидатами в национальную команду.

"Если сумеет быстро доказать свою состоятельность, то никаких вопросов не возникнет. Но о каких-либо поблажках не может быть и речи", – заявил Гецко в комментарии Sport.ua.

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