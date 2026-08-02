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Возвращение Мудрика в сборную Украины. Известный тренер вынес вердикт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Наставник 'Реал Фармы' дал свой комментарий
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Михаил Мудрик после завершения дисквалификации может вновь получить вызов в сборную Украины уже на сентябрьские матчи Лиги наций. Однако его возвращение в национальную команду должно зависеть исключительно от спортивных показателей и игровой практики.

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко прокомментировал перспективы вингера "Челси" после допингового скандала и почти двухлетнего отсутствия на поле.

Иван Гецко

По словам Гецко, самый сложный период в карьере футболиста уже остался позади, однако сейчас остается открытым вопрос, насколько быстро Мудрик сможет вернуться на прежний уровень. Также пока неизвестно, рассчитывает ли на него лондонский клуб или предпочтет отправить игрока в аренду ради получения регулярной игровой практики.

Эксперт отметил, что для украинца ключевой задачей является постоянное участие в матчах. Он подчеркнул, что конкуренция за место в составе "Челси" остается очень высокой, а главный тренер команды Хаби Алонсо будет ориентироваться исключительно на текущую форму игроков.

Михаил Мудрик

Гецко считает, что вызов Мудрика в сборную Украины должен зависеть только от его готовности и результатов на поле. По его мнению, футболист не должен получать преимуществ перед другими кандидатами в национальную команду.

"Если сумеет быстро доказать свою состоятельность, то никаких вопросов не возникнет. Но о каких-либо поблажках не может быть и речи", – заявил Гецко в комментарии Sport.ua.

Михаил Мудрик

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Сборная Украины по футболуМихаил МудрикИван Гецко
Редакционная политика