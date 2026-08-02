Счетчик "крутится", хотя техника выключена: какие приборы потребляют лишние киловатты

Даже когда бытовая техника не работает, она может потреблять электроэнергию. Однако только, если подключена к розетке – т.е., находится в режиме ожидания.

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Об этом сообщили в "Прикарпатьеоблэнерго". Там отметили: несмотря на то, что объемы такого потребления невысокие, за год они могут превратиться в ощутимую сумму в счетах.

"Телевизоры, микроволновки, кондиционеры, стиральные машины и другая техника продолжают использовать небольшое количество электроэнергии. Отдельно это немного, но через год такие расходы могут быть ощутимыми", – говорится в сообщении.

Какая техника "скрыто" потребляет больше всего электроэнергии

Как объяснили "Прикарпатьеоблэнерго" наибольшую нагрузку на домашнюю электросеть создают мощные бытовые приборы. Прежде всего, электроприта, которая потребляет сразу 4-8 кВт/ч. Далее идут:

бойлер – 2-3 кВт/ч;

кондиционер – 2,2-3,37 кВт/ч;

стиральная машина – 2-2,5 кВт/ч;

микроволновая печь – 1,5-2 кВт/ч;

холодильник – 0,3-0,6 кВт/ч.

Какой тариф на свет установили с 1 августа 2026 года

В то же время, в августе украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, такой же цена будет оставаться по крайней мере, до середины осени – 31 октября.

При этом для домохозяйств, для которых электричество является основным источником тепла, будет действовать льготный тариф. По нему, на время отопительного сезона – с 1 октября по 30 апреля:

Они будут платить 2,64 грн за 1 кВт*ч – но только при потреблении до 2 000 кВт*ч в месяц.

Если же эта норма будет превышена платить придется полный тариф – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы должны регулярно проводить поверку точности и исправности счетчиков воды – ведь это поможет избежать лишних затрат и конфликтов с коммунальщиками. При этом следует помнить: в отличие от газовых счетчиков, где поверку оплачивает оператор газораспределительных сетей, в случае с водой при определенных условиях расходы могут возлагаться на потребителя. Т.е., деньги придется доставать из своего кармана.

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