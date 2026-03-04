'Живем вместе'. Младшая дочь Ольги Сумской впервые рассказала о своем возлюбленном

Анна Борисюк, дочь известных украинских актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка, призналась, что уже полгода находится в отношениях. Девушка съехала от родителей и живет вместе со своим парнем.

Видео дня

Избранник не связан с актерской профессией. Об этом 24-летняя Анна Борисюк рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Нет, он не актер, – призналась OBOZ.UA Анна. – Но пока не хочу много о личном рассказывать – берегу эту свою часть. Мы встречаемся уже полгода, живем вместе – я съехала от родителей. У нас все очень просто, скромно, без пафоса: мы только начали строить совместную жизнь, учимся быть рядом в быту, в планах. При этом мы очень похожи – в ценностях, в темпе".

При этом девушка подчеркнула, что для нее очень важна поддержка любимого: "Кто меня поддерживает, когда непросто? Если честно – прежде всего я сама. Родители, конечно. Мой парень помогает".

Ранее OBOZ.UA писал, что Анна Борисюк, которая имеет актерское образование, создала свой бренд спортивной одежды. Ольга Сумская поддержала дочь финансово, инвестировав несколько тысяч долларов, при этом актриса не торопится носить ее вещи.

Также OBOZ.UA сообщал, что Екатерина Кухар, известная украинская балерина и одна из членов жюри популярного телевизионного шоу "Танцы со звездами" поделилась с подписчиками новыми фотографиями со своим сыном Тимуром и произвела настоящий фурор. Юноша не часто появляется в социальных сетях хореографа, поэтому на кадрах ярко заметно, что он сильно изменился.

Полное интервью с Анной Борисюк читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!