Женщина в миллион. Десять секретов Виктории Бекхэм, как выглядеть непревзойденно в 51 год

Сегодня, 17 апреля, британская модельер и бывшая участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм отмечает 51-й день рождения. Несмотря на свой возраст, знаменитость выглядит непревзойденно и не прекращает поражать поклонников подтянутой формой и прекрасным состоянием кожи и волос.

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Конечно, для того чтобы поддерживать свою красоту необходимо соблюдать определенные правила, как например регулярные занятия спортом, уход за собой и правильное питание. OBOZ.UA решил собрать десять секретов бьюти-рутины Виктории Бекхэм, помогающих ей выглядеть впечатляюще в 51 год.

Массаж для лица

Артистка никогда не скрывала, что достаточно много времени уделяет уходу за лицом. Звезда регулярно посещает процедуры массажа, что помогают убрать отеки. Особенно важное значение эта процедура имеет перед длительными путешествиями.

Увлажнение кожи

Очень важным шагом в повседневной бьюти-рутине Виктории Бекхэм есть увлажнение. Звезда предпочитает натуральные масла для тела, которые помогают сохранить кожу сияющей и эластичной. А вот во время перелетов исполнительница всегда имеет с собой косметичку с увлажняющими кремами.

Патчи под глаза

Стоит заметить, что кожа вокруг глаз – зона, которая одной из первых начинает претерпевать возрастные изменения, поэтому требует надлежащего ухода. Для этого Виктория Бекхэм использует патчи или специальные маски.

Светотерапия

Для того чтобы стимулировать выработку коллагена и уменьшить раздражение на коже, знаменитость посещает светотерапию. Она предпочитает комбинацию красного и синего излучения, чтобы убрать мелкие морщинки.

Уход за волосами

Жена Дэвида Бекхэма рассказывала, что для того, чтобы уменьшить риск повреждения волос из-за постоянного окрашивания и жесткой воды, пользуется профессиональными уходовыми средствами. Кроме того, когда на улице очень солнечная погода, знаменитость прячет пряди под шляпой.

Увлажнение рук

Часто именно руки становятся той частью тела, которая может выдать настоящий возраст человека. Поэтому Виктория Бекхэм наносит на кожу увлажняющий крем утром и вечером.

Спорт

Если вы хотите иметь отличный внешний вид, не обойтись без занятия спортом. По словам Виктории Бекхэм, она тренируется каждое утро, а время от времени добавляет в свой распорядок дня силовые упражнения.

Здоровый сон

"Здоровый сон невероятно важен. Он стал ключевой частью моей практики ухода за собой. Я работаю над тем, чтобы меньше времени проводить перед экраном и больше сосредотачиваться на других делах. Это значит, что я откладываю телефон перед сном", – говорила звезда.

Пищевые добавки

Виктория Бекхэм отмечала, что важно заботиться не только о внешнем состоянии кожи, но и насыщать ее полезными веществами изнутри. Поэтому знаменитость каждый день принимает рыбий жир (омега-3).

Стайлеры для волос

Ни одному публичному человеку не хочется попасть в объектив камеры с плохой прической. Поэтому модельер всегда имеет с собой небольшой выпрямитель для волос.

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