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Жена Виктора Павлика отправилась в круиз на одном из крупнейших лайнеров в мире и показала его изнутри: сколько это стоит

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
1,8 т.
Жена Виктора Павлика отправилась в круиз
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Супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова (Павлик) отправилась в морской круиз на одном из крупнейших лайнеров в мире. Компанию концертному директору составил сын Михасик, а уже в первые дни путешествия она показала подписчикам каюту, развлечения на борту и призналась, сколько стоил такой отдых.

Первыми кадрами Репяхова поделилась в Instagram. Она показала каюту, панорамные палубы, рестораны, бассейны, аквапарк и зоны отдыха, а также виды, открывающиеся прямо посреди Средиземного моря. По ее словам, наибольшее впечатление на ее сына произвели детские развлекательные зоны, которых на лайнере немало.

Второй день круиза семья провела в Испании. Первой остановкой стала Пальма-де-Майорка (Испания), где Екатерина вместе с Михасиком прогулялась по историческому центру города.

"Сегодня второй день нашего круиза, и наша первая остановка – Пальма-де-Майорка. От лайнера до исторического центра всего 15 минут на такси. Прогулялись по уютным улочкам, вкусно пообедали, насладились атмосферой", – написала она.

Первой остановкой стала Пальма-де-Майорка
Екатерина Репяхова отправилась в путешествие.

После Испании лайнер продолжил маршрут в Италию. Следующей остановкой стала Пиза.

Следующей остановкой стала Пиза.
Сколько стоила поездка.

Блогер не скрывала, что круиз для двоих обошелся ей в более чем 3,5 тысячи евро. Эта сумма включает только само путешествие на лайнере – авиабилеты до места отправления судна и напитки на борту оплачивались отдельно. По словам Репяховой, маршрут и бронирование она организовывала самостоятельно.

Как выглядит лайнер изнутри.
Как выглядит лайнер изнутри.
Как выглядит лайнер изнутри.

Стоит отметить, что лайнер Symphony of the Seas, на котором она путешествовала, до 2022 года считался крупнейшим круизным лайнером в мире. Его длина составляет 361 метр, что на 31 см превышает высоту Эйфелевой башни. Об этом факте также рассказала Екатерина в своих социальных сетях.

Как выглядит лайнер.

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