Жена Виктора Павлика отправилась в круиз на одном из крупнейших лайнеров в мире и показала его изнутри: сколько это стоит

Супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова (Павлик) отправилась в морской круиз на одном из крупнейших лайнеров в мире. Компанию концертному директору составил сын Михасик, а уже в первые дни путешествия она показала подписчикам каюту, развлечения на борту и призналась, сколько стоил такой отдых.

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Первыми кадрами Репяхова поделилась в Instagram. Она показала каюту, панорамные палубы, рестораны, бассейны, аквапарк и зоны отдыха, а также виды, открывающиеся прямо посреди Средиземного моря. По ее словам, наибольшее впечатление на ее сына произвели детские развлекательные зоны, которых на лайнере немало.

Второй день круиза семья провела в Испании. Первой остановкой стала Пальма-де-Майорка (Испания), где Екатерина вместе с Михасиком прогулялась по историческому центру города.

"Сегодня второй день нашего круиза, и наша первая остановка – Пальма-де-Майорка. От лайнера до исторического центра всего 15 минут на такси. Прогулялись по уютным улочкам, вкусно пообедали, насладились атмосферой", – написала она.

После Испании лайнер продолжил маршрут в Италию. Следующей остановкой стала Пиза.

Блогер не скрывала, что круиз для двоих обошелся ей в более чем 3,5 тысячи евро. Эта сумма включает только само путешествие на лайнере – авиабилеты до места отправления судна и напитки на борту оплачивались отдельно. По словам Репяховой, маршрут и бронирование она организовывала самостоятельно.

Стоит отметить, что лайнер Symphony of the Seas, на котором она путешествовала, до 2022 года считался крупнейшим круизным лайнером в мире. Его длина составляет 361 метр, что на 31 см превышает высоту Эйфелевой башни. Об этом факте также рассказала Екатерина в своих социальных сетях.

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