Жена миллиардера Безоса выгуляла сумочку с носом, ртом и глазами за 170 000 грн: как выглядит аксессуар 'для богатых'

Жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса, журналистка Лорен Санчес, появилась на публике во время Недели высокой моды в Париже с очень оригинальным аксессуаром. Избранница миллиардера дополнила монохромный красный образ смелой сумочкой Face Bag от бренда Schiaparelli, передняя часть которой задекорирована объемными глазами, носом и губами.

На официальном сайте модного дома цена экстравагантных аксессуаров варьируется в зависимости от размера и использованных при изготовлении материалов. Как сообщает издание Hola, за свою сумку Лорен Санчес отдала 4 тысячи долларов (более 170 000 грн).

Schiaparelli давно зарекомендовал себя как бренд, который не придерживается традиционных стандартов индустрии моды, вместо этого создавая сюрреалистичные дизайны. Face Bag яркий пример того, как компания превращает привычные функциональные аксессуары в настоящие арт-объекты, которые можно легко взять с собой.

Эта эстетика глубоко укоренена в историю бренда, ведь его основательница Эльза Скиапарелли сотрудничала с известными художниками Сальвадором Дали и Жаном Кокто, размывая границу между модой и изобразительным искусством. Современные дизайнеры воплотили эту идею в Face Bag, однако в более новом формате, используя роскошные материалы и фурнитуру.

Выбор такого экстравагантного фасона сумки подтвердил место Лорен Санчес среди "модной элиты", а также продемонстрировал, что она не боится экспериментировать со своими образами.

