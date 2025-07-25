55-летняя жена миллиардера Безоса посветила фигурой в полупрозрачном леопардовом платье без бюстгальтера. Фото

Жена американского бизнесмена и основателя компании Amazon Джеффа Безоса – Лорен Санчес – вышла в люди в довольно откровенном образе. 55-летняя журналистка подчеркнула свою впечатляющую фигуру стильным, полупрозрачным платьем с животным принтом, под которое решила не надевать бюстгальтер.

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Для прогулки с любимым она выбрала эффектный аутфит от итальянского дома высокой моды Roberto Cavalli. Соответствующую фотографию она обнародовала на личной странице в Instagram.

Лорен Санчес предстала перед камерой в смелом платье, верхняя часть которого имела леопардовый принт, а вот юбка – зебровый. Узоры были плавно соединены между собой благодаря вставке из кружева.

Образ жена Джеффа Безоса дополнила черными туфлями на высоком каблуке. Из аксессуаров Лорен Санчес выбрала массивный золотой браслет и кольцо. Волосы журналистка собрала в трендовый пучок, оставив несколько свободных прядей у лица. В свою очередь основатель Amazon одел серые брюки и темно-синюю футболку. Интересного акцента аутфиту Джефф Безос добавил благодаря солнцезащитным очкам с серебряной оправой.

Стоит отметить, что Лорен Санчес не упускает возможности похвастаться своей впечатляющей фигурой. Так, например, перед грандиозной свадьбой в Венеции она надела элегантное платье от модного бренда Schiaparelli, верхняя часть которого была изготовлена из плотной золотистой ткани, поэтому прилегала к ее осиной талии.

Да и на торжественной церемонии Лорен Санчес появилась в не менее эффектном образе. Журналистка надела длинное приталенное платье, над созданием которого работали более 900 часов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что одно из 27 свадебных платьев Лорен Санчес подозрительно исчезло.

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