'Железному Арни' – 78: чем занимаются пятеро детей Шварценеггера и кто из них имеет все шансы затмить звездного отца. Фото

Сегодня, 30 июля, легендарному американскому актеру и бодибилдеру Арнольду Шварценеггеру исполнилось 78 лет. Знаменитость смог фантастически реализоваться в индустрии кино, получив бешеную популярность благодаря боевику "Терминатор", бизнеса и даже политики, ведь был избран на должность губернатора Калифорнии от Республиканской партии, однако на этом его достижения в жизни не заканчиваются. Он стал отцом пятерых детей, которые смогли достичь успеха в кардинально разных сферах.

Видео дня

Кто-то из них реализовался в предпринимательской деятельности, а кто-то пошел по стопам звездного отца, более того, может даже затмить "железного Арни". В честь дня рождения актера OBOZ.UA расскажет, что известно о его детях.

Кэтрин Шварценеггер

Старшая дочь Арнольда Шварценеггера и его бывшей жены, журналистки Марии Шрайвер родилась 13 декабря 1989 года в Лос-Анджелесе. Родители назвали девочку Кэтрин Юнис Шварценеггер Пратт, а ее второе имя является данью памяти бабушки по материнской линии Юнис Кеннеди – младшей сестре 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди.

Она всегда откровенно говорила, что не хочет связывать свою жизнь с политической деятельностью, так что начала писать произведения. В 2010 году Кэтрин Шварценеггер выпустила свою первую книгу "Роскошь того, что имеешь: секреты любви к внутренней и внешней красоте от того, кто прошел этот путь" и стала автором бестселлера по версии New York Times. Через два года она закончила Университет Южной Калифорнии, после чего мир увидел ее вторую работу "Я только что закончила... Что теперь?", помогающую выпускникам найти свой путь.

В 2018-м Кэтрин Шварценеггер закрутила роман с голливудским актером Крисом Праттом. Уже через год пара официально связала себя узами брака. В августе 2020-го появился на свет первый ребенок супругов, дочь Лайла, в 2022-м – Элоиза, а в конце 2024-го писательница родила сына Фицджеральда.

Кристина Шварценеггер

Второй раз звезда "Терминатора" стал отцом 23 июля 1991 года, когда Мария Шрайвер родила ему дочь Кристину Марию Аурелию Шварценеггер. Она последовала примеру матери, поэтому закончила Джорджтаунский университет, получив степень бакалавра английского языка. Со временем вторая дочь актера начала изучать архитектуру интерьера в Школе дизайна Парсонса. Она несколько лет работала редактором в бренде актрисы Гвинет Пэлтроу Goop, где рассказывала о здоровье и самочувствии. В частности, Кристина Шварценеггер является основательницей Special Olympics, что занимается вопросами организации спортивных мероприятий для лиц с умственными отклонениями.

Стоит отметить, что в 2018 году она стала соисполнительным продюсером документального фильма "Прими таблетки" вместе с матерью.

Патрик Шварценеггер

18 сентября 1993-го появился на свет сын Арнольда Шварценеггера – Патрик. Еще в 15 лет он с помощью родителей основал собственную компанию по производству мужской одежды Project360. Позже сын знаменитости подписал контракт с модельным агентством и смог достичь успехов в этой сфере, став лицом известных брендов.

Имеет Патрик Шварценеггер и отличный актерский потенциал. Он дебютировал в кино в 2016 году, получив небольшую роль в ленте "Запасные игроки", а затем начал появляться и в других картинах. Так, например, в 2013-м мужчина снялся в фильме "Одноклассники 2", а в 2018-м сыграл главную роль в проекте "Полуночное солнце". Среди других кинокартин с участием модели "Дерзость" ("Бунтарки") от Netflix и мини-сериале "Лестница". Поэтому вполне вероятно, что когда-то Патрик Шварценеггер сможет затмить легендарного папу.

В 2023-м он сообщил о помолвке со своей возлюбленной Эбби Чемпион. Интересно, что избраннице Патрик Шварценеггер рассказывает обо всех важных событиях в жизни даже до того, как об этом узнает его семья. Модель не сказал сообщил, что планирует проходить прослушивание в третий сезон сериал "Белый лотос", пока официально не получил роль. Эбби Чемпион узнала радостную новость первой.

Кристофер Шварценеггер

Четвертый ребенок "железного Арни" появился на свет 27 сентября 1997 года. Кристофер Сарджент Шрайвер Шварценеггер пытается оставаться вне внимания публики, поэтому ведет частный образ жизни. Известно, что в 2020-м он окончил Мичиганский университет. Когда Кристоферу исполнилось 24 года, Арнольд Шварценеггер поделился несколькими кадрами с сыном и приоткрыл завесу его жизни. Актер написал: "Со всеми твоими тренировками – бокс, тяжелая атлетика, растяжка, велоспорт – я просто не успеваю за тобой! Я люблю тебя и каждый день горжусь тобой!".

Джозеф Баэна

2 октября 1997 года "железный Арни" в пятый раз стал отцом, однако не от тогдашней жены Марии Шрайвер, а домработницы Милдред Патриции Баэны. Женщина хотела скрыть настоящее имя отца сына, однако когда он подрастал, сходство со звездой становилось все более очевидным. Звезда "Терминатора" называл измену жене "большой ошибкой", однако никогда не открещивался от Джозефа Баэна.

Кстати, он пошел по стопам легендарного актера, только не в сфере кино, а спорта. В честь своего 26-летия мужчина показал впечатляющую форму, позируя перед камерой в плавках. Тогда пользователи сети отметили, что Джозеф Баэн похож на Шварценеггера в "золотые годы", а со временем может даже превзойти его.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как живут четверо детей Григория Лепса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!