Сбежали из России и обижаются на отца: как живут четверо детей Григория Лепса

Z-певец и пропагандист Григорий Лепс, которому 16 июля исполнилось 63 года, с самого начала полномасштабной войны активно поддерживает кровавую политику Кремля, более того, помогает материально российским войскам. Однако интересно, что несмотря на такую "искреннюю любовь" к РФ, дети путиниста живут за границей.

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Исполнитель дважды официально связывал себя узами брака, а одной из его бывших избранниц, кстати, была уроженка Украины. Похоже, отношения пропагандиста с дочерями и сыном нельзя назвать слишком хорошими, ведь они несколько обижены на отца из-за романа с очень юной девушкой.

Первой женой Григория Лепса стала Светлана Дубинская. Пара познакомилась во время учебы в музыкальном училище, а в 1982-м заключила брак. Через два года они стали родителями девочки, которую назвали Ингой. В течение длительного времени она жила в Лондоне, а затем переехала в Нью-Йорк. Там дочь пропагандиста снималась в основном в независимых кинопроектах. В 2022 году Инга Лепс вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина, с которым воспитывает общего сына.

В 1987 году первый брак пропагандиста распался. Некоторое время он находился в статусе холостяка, однако в 2003-м сыграл свадьбу с уроженкой Никополя Днепропетровской области – Анной Шапликовой. Они познакомились в 2000 году, когда женщина работала в балете у Лаймы Вайкуле. За время супружеской жизни путинист с избранницей стали родителями троих детей: Евы (2002 г.), Николь (2007 г.) и Ивана (2010 г.). В 2021-м они поставили точку в отношениях.

Известно, что Ева Лепс сейчас проживает в Париже. Там она получает образование по специальности дизайн и, кажется, прекрасно чувствует себя за пределами родины.

Николь Лепс живет вместе с мамой в Лондоне. Девушка учится в одной из иностранных школ.

В Великобритании живет и сын Z-певца – Иван Лепс. О жизни парня известно довольно немного, однако время от времени в соцсетях Анны Шапликовой появляются совместные фото с ним.

Стоит отметить, что в последнее время Григорий Лепс нечасто комментирует отношения с детьми, однако после того, как подтвердил роман с младшей на 43 года студенткой Авророй Кибой, высказался на эту тему. Он говорил:"Наверное, они испытывают дискомфорт, конечно же. Им обидно и за маму, и за папу. Родители (Авроры. – Ред.) и окружение – в шоке все. Друзья хватаются за голову".

Похоже, пока девушка не спешит связывать себя узами брака с путинистом. На вопрос российских журналистов, можно ли считать Кибу невестой Лепса, он выдал: "Она еще не решила, но, скорее всего, да".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Григорий Лепс заочно получил подозрение от СБУ.

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