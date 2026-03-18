Жан-Клод Ван Дамм, который ранее поддерживал Украину, назвал Путина своим 'другом': что известно о неоднозначной позиции актера

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм, который в 2022 году посещал Украину и выражал поддержку нашему народу, неожиданно вспомнил российского диктатора Владимира Путина во время открытия своей художественной выставки в Гонконге. Общаясь с журналистами знаменитость решил процитировать главу Кремля, назвав его своим "хорошим другом".

Видео дня

Жан-Клод Ван Дамм рассказал, что когда-то Путин расхвалил его карьерные достижения и объяснил международную славу тем, что его "действия говорят громче слов". Однако артист отметил в комментарии изданию South China Morning Post, что эту фразу российский диктатор сказал ему еще "до начала войны в Украине и возникновения конфликта между Америкой, Россией и Китаем".

Стоит отметить, что приверженность к главе Кремля звезда боевиков проявляет не впервые. В 2025 году актер вместе с бывшим народным депутатом Александром Онищенко, который сбежал из Украины, записал ролик, где выдал:"Привет, господин Владимир Путин, как дела? Это Жан-Клод Ван Дамм из JCVD. Мы хотим приехать в Россию. Мы попробуем сделать это так, как вы хотите, быть послом мира. Я бы с удовольствием. Для меня будет большой честью иметь это звание".

На этом лесть в сторону диктатора не закончилась. Жан-Клод Ван Дамм припомнил якобы их с Путиным встречу в Сочи во время соревнований по боевым искусствам. Как отметил актер, тогда они много шутили "стуча ботинками", и в конце видео добавил: "Большое спасибо, большой поцелуй России и большой поцелуй Путину и его семье".

Однако после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Жан-Клод Ван Дамм транслировал кардинально другую позицию. В конце 2022 года знаменитость приехал в Деренивскую Купель, что на Закарпатье. Актера заметили в красивой вышиванке.

Позже звезда боевиков встретился с украинскими пограничниками. Тогда в сети появился ролик, где Жан-Клод Ван Дамм воскликнул на соловьином: "Слава Украине!", а в ответ прозвучало уверенное: "Героям Слава!".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!