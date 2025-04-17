'Шлю поцелуй Путину': Жан-Клод Ван Дамм, который в 2022 году приезжал в Украину, 'переобулся' и признался в любви России. Видео

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм, который в 2022 году посещал Украину, в частности Закарпатье, и выражал поддержку украинским пограничникам, сейчас удивил новым видеообращением. В ролике, появившемся в сети, звезда боевиков не только заявил о любви к России, но и лично обратился к Владимиру Путину со словами поддержки.

Видео дня

Он призвал диктатора России встретиться при условии не затрагивать темы политики. Актер также сообщил, что планирует приехать в РФ и выразил готовность стать "послом мира", не упоминая о войне, которую развязала страна-агрессор против Украины. Видео с обращением появилось у Telegram российской пропагандистки, родившейся в Николаеве, Дианы Панченко.

"Привет, господин Владимир Путин, как дела? Это Жан-Клод Ван Дамм из JCVD. Мы хотим приехать в Россию. Мы попытаемся сделать это так, как вы хотите, быть послом мира. Я бы с удовольствием. Для меня будет большой честью иметь это звание", – заявил актер.

Он вспоминает об их якобы встрече в Сочи во время соревнований по боевым искусствам, где, по его словам, они с Путиным шутили, "стукая ботинками", и добавляет: "Очень спасибо, великий поцелуй России и великий поцелуй Путину и его семье".

"Мы тебя любим, он тебя любит", – утверждает Ван Дамм на камеру, избегая любых упоминаний о войне, тысячах жертв и агрессии Кремля против Украины.

Интересно, что актер планирует приехать в РФ только с развлекательной целью. Он заявил, что не хочет говорить с диктатором о политике, а предпочитает темы счастья, мира и спорта.

Стоит отметить, что вместе со знаменитостью на видео засветился бывший украинский нардеп-предатель, получивший гражданство РФ Александр Онищенко. Высший антикоррупционный суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в организации "газовой схемы" – одного из самых масштабных коррупционных дел в истории Украины.

Такое "прозрение" актера оказалось неожиданным. Ведь еще в начале полномасштабной войны Ван Дамма заметили в Ужгороде, где его присутствие не на шутку всколыхнуло местное сообщество. Он посещал поликлинику в Закарпатье, общался с пограничниками, позировал на фото в вышиванке и выкрикивал лозунг "Слава Украине!", на который получал ответ "Героям слава!"

Сам Ван Дамм тогда не комментировал войну напрямую, однако в Instagram писал: "Желаю мира всему миру".

Во время пребывания в санатории "Деренивская Купель", он наслаждался красотой украинской природы, тренировался в спортзале, пил местную кремниевую воду, гулял по дендропарку и оставил слова благодарности в "Книге отзывов" курорта.

Этот визит воспринимался как искренняя поддержка Украины на фоне кровавой войны. Теперь его новое обращение к Путину выглядит как полное изменение позиции – будто актер "переобулся", забыв о собственных поступках несколько лет назад.

Ранее OBOZ.UA писал, что Жан-Клод Ван Дамм попал в секс-скандал с несовершеннолетними. По данным местных медиа, звезду боевиков обвиняют в сознательном вступлении в сексуальные отношения с женщинами, эксплуатируемыми преступной группой.

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