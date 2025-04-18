Зеленский ввел санкции против российских звезд: под удар попали Джигурда, Куклачев и другие путинисты
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда россиян, публично поддержавших войну в Украине и приложивших руку к геноциду украинцев. Среди подсанкционных лиц оказались и артисты, которых в РФ считают звездами.
За ними отмечена работа на пропагандистскую машину Кремля, незаконные визиты на оккупированные территории и призывы к захвату Украины. Соответствующий указ с полным перечнем персон, против которых были введены санкции, появился на сайте Офиса президента.
Своей подписью гарант ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в соответствии со статьей 5 Закона Украины.
Ограничения касаются уроженца Киева Никиты Джигурды, которого недавно Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Путинист в 2023 году появился на Донбассе в военной форме и бронежилете, позировав с российскими оккупантами. В 2024 году Джигурда заявил о своем желании воевать против украинцев, что вызвало негодование в украинском обществе. К слову, предатель имеет два гражданства: украинское и российское.
Также Зеленский ввел санкции против рупора Кремля, певца Шамана, не так давно получившего подозрение от СБУ за антиукраинскую деятельность.
Среди других отныне подсанкционных лиц:
- Егор Кончаловский – российский кинорежиссер, поддержавший оккупацию Крыма и проводивший пропагандистские мероприятия на полуострове.
- Клоун Юрий Куклачев, призвавший Россию бомбить Европу.
- Актер Оскар Кучера, обвинявший США в войне в Украине.
- Актер Евгений Миронов, который в первые дни полномасштабной войны осудил агрессию своей страны, но вскоре изменил мнение и посетил разрушенный Мариуполь с главой партии "Единая Россия".
- Александр Панкратов-Черный – советский актер, приезжавший со спектаклями на оккупированный Донбасс и открыто поддержавший террористов "Л/ДНР".
- Артист балета из Херсона Сергей Полунин, который сделал три татуировки с лицом Путина, но недавно сбежал из России.
- "Любимый певец Путина" Николай Расторгуев.
- Российский шансонье Александр Розенбаум, цинично выступавший перед ранеными оккупантами.
- Игорь "Гарик" Сукачев – российский рок-музыкант, поддерживающий "русский мир".
- Танцор балета Николай Цискаридзе.
- Российский рэпер Роман Чумаков, более известный как "Рома Жиган" – осужденный грабитель и активный пропагандист.
Ранее OBOZ.UA писал, что президент Украины Зеленский рассказал, что будет с санкциями против России. В том числе и замороженными активовами РФ.
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