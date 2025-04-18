Зеленский ввел санкции против российских звезд: под удар попали Джигурда, Куклачев и другие путинисты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда россиян, публично поддержавших войну в Украине и приложивших руку к геноциду украинцев. Среди подсанкционных лиц оказались и артисты, которых в РФ считают звездами.

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За ними отмечена работа на пропагандистскую машину Кремля, незаконные визиты на оккупированные территории и призывы к захвату Украины. Соответствующий указ с полным перечнем персон, против которых были введены санкции, появился на сайте Офиса президента.

Своей подписью гарант ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в соответствии со статьей 5 Закона Украины.

Ограничения касаются уроженца Киева Никиты Джигурды, которого недавно Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Путинист в 2023 году появился на Донбассе в военной форме и бронежилете, позировав с российскими оккупантами. В 2024 году Джигурда заявил о своем желании воевать против украинцев, что вызвало негодование в украинском обществе. К слову, предатель имеет два гражданства: украинское и российское.

Также Зеленский ввел санкции против рупора Кремля, певца Шамана, не так давно получившего подозрение от СБУ за антиукраинскую деятельность.

Среди других отныне подсанкционных лиц:

"Любимый певец Путина" Николай Расторгуев.

Российский шансонье Александр Розенбаум , цинично выступавший перед ранеными оккупантами.

, цинично выступавший перед ранеными оккупантами. Игорь "Гарик" Сукачев – российский рок-музыкант, поддерживающий "русский мир".

российский рок-музыкант, поддерживающий "русский мир". Танцор балета Николай Цискаридзе .

. Российский рэпер Роман Чумаков, более известный как "Рома Жиган" – осужденный грабитель и активный пропагандист.

Ранее OBOZ.UA писал, что президент Украины Зеленский рассказал, что будет с санкциями против России. В том числе и замороженными активовами РФ.

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