Застряла на платформе. Тейлор Свифт попала в конфуз во время концерта в Дублине

Американская певица Тейлор Свифт попала в очередной конфуз на своем концерте, являющемся частью тура The Eras Tour, в столице Ирландии, Дублине. Платформа, на которой выступала артистка, не опустилась, потому певица осталась заблокированной на высоте около 1,5 метров.

Видео дня

Однако танцовщица, по имени Джен Равник, которая в то время была со Свифт на сцене, мгновенно среагировала и подбежала помочь слезть. Видео с инцидентом опубликовали в соцсети X.

На нем видно, как платформа и несколько ступенек к ней начинают опускаться в уровень со сценой, но именно та, на которой стояла Тейлор Свифт, даже не шевельнулась.

Певица показала свой профессионализм тем, что дальше выступала так, будто эта техническая неисправность была предварительной задумкой шоу. В ее голосе не было слышно ни одного намека на панику и даже, когда Свифт спускалась с платформы, она продолжала выполнять свой трек The Smallest Man Who Ever Lived.

Певица была одета в пышное белое корсетное платье с надписями, а на плечи накинула светлую куртку. На ее шее виднелся черный чокер, а на руках были такие же перчатки из велюровой ткани.

"Джен помогает Тейлор после неисправности сцены перед TSMWEL [аббревиатура названия песни]! Тейлор отреагировала так быстро, что я стояла там, как [вкопана]", – отметила фанатка Свифт, распространившая видео.

В комментариях другие поклонники предполагают, что подобные вещи команда может предсказывать заранее, и хвалят певицу за профессионализм:

"Заставляет меня задуматься, планируют ли они такие вещи".

"Они лучшие профессионалы! Я имею в виду весь актерский состав, группу и съемочную группу!"

"Я бы точно запаниковала, прыгнула вниз, подвернула лодыжку этими каблуками и сломала ее".

"Исполнители на сцене должны быть способны адаптироваться к любой неисправности в этот момент. "Шоу должно продолжаться".

"Не все герои носят плащи..."

Ранее OBOZ.UA писал, что во время другого концерта Тейлор Свифт нечаянно проглотила жука, когда выступала на сцене. В этом случае так легко выкрутиться и продолжить петь ей не удалось.

