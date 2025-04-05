'Поймал' четыре бронебойных шара и выжил: как ветеран, который 10 лет находится в колесном кресле, стал спортивной звездой

"Огонь запеклих не пече". Эти строки великого Кобзаря, которые стали лозунгом современных защитников Украины, в случае с ветераном с Закарпатья, 40-летним Рустамом Росулом, справедливо можно было бы дополнить так: "И бронебойные пули не берут".

Видео дня

В начале российско-украинской войны мужчина мобилизовался в ряды ВСУ и, "поймав" четыре бронебойные пули на востоке, пересел в колесное кресло. Сила собственного характера позволила воину не только не отчаяться после спинальной травмы, но и стать спортивной звездой.

Свою историю воин рассказал нашему изданию.

Хотел перемен для страны

До начала войны в 2014 году Рустам Росул работал на строительстве, занимался кровельными работами. Опыт срочной службы у него был со времен, когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс.

"Тогда, по большому счету, мобилизовывали тех, кто сам хотел идти служить. Я мог и не идти, но пошел, потому что хотел перемен для страны", – объясняет Рустам.

Защитник попал в Чопский пограничный отряд и после боевого слаживания был командирован на восток, где уже шли ожесточенные бои. Во время одного из боевых выездов автомобиль, в котором находился Рустам с побратимами, попал под обстрел. Двое побратимов тогда погибли, а Рустам выжил.

Когда мужчину перегружали в другой транспорт для эвакуации, боец уже понял, что ног он не чувствует. Тело военного поразили четыре пули, травмировав легкие, ногу, брюшную полость и спинной мозг. Дальнейшее развитие событий мужчина помнит лишь урывками, так как потерял сознание от полученных ранений и болевого шока. В памяти запечатлелась только экстренная эвакуация вертолетом.

"Он залетал ночью, с какого-то стадиона, даже свет не включали, потому что с*пары нацелены были на то, чтобы сбивать из РПГ все наши "вертушки", – говорит защитник.

На вертолете Рустама доставили в Днепр, в больницу имени Мечникова, где две недели он провел в коме.

Никто не думает, что будет постоянно жить в колесном кресле

8 месяцев лечения, серия операций, но чувствительность нижней части тела не возвращалась – обломок кости давил на нерв в спинном канале. Боец искал помощи в Израиле и Германии, но врачи не рискнули взять на себя ответственность и провести сверхсложную операцию.

Помочь решился профессор в столичном Институте нейрохирургии, однако впоследствии, после первой операции по удалению обломка, медик умер, и Рустам остался один на один со своими проблемами и сложностями.

"Ни один человек не думает, что будет жить постоянно в кресле колесном. Каждый верит, что он поправится и еще будет воевать. А потом понемногу ты начинаешь понимать, что такой жизни, как ранее, уже не будет и нужно привыкать, учиться жить заново. Кто-то в таких случаях опускает руки, а кто-то, стиснув зубы, делает выводы и живет дальше. Естественно, была депрессия, но мой характер победил. Я осознал, что сам должен все делать, чтобы дальше жить", – делится ветеран.

Очередную надежду Рустаму подарили волонтеры, которые отправили защитника на год на реабилитацию в США. В Штатах военный работал упорно, и не только над восстановлением собственного здоровья, но еще и успел проехать весь штат Калифорния со сборами для раненых украинских военных. Но после завершения реабилитации Рустам, к сожалению, так и не смог встать на ноги из колесного кресла.

Мужчина вернулся в родной город Мукачево, где каждый день превращался в квест на выживание.

"Было тяжело. Что касается жилья, то нужно было полностью все переоборудовать под себя: ванну, заезды, выходы. Тогда еще не было программы безбарьерности и я должен был просчитывать все свои маршруты, где нет бордюров, порогов в магазинах. Чтобы просто зайти в кофейню с кем-то выпить кофе, это нужно изрядно рассчитать маршрут. Это был квест. Сейчас безбарьерность понемногу становится нормой, но, к сожалению, многие предприниматели все еще не идут на контакт", – говорит защитник.

Спорт задает ритм

Год, проведенный на реабилитации в США, не прошел даром. Рустам получил хорошую физическую форму, и, чтобы поддерживать ее, пошел в спортзал.

"И так меня немного затянуло в спорт", – говорит он.

Но это было совсем не "немного". В 2022 году ветеран пробился в национальную сборную "Игр непокоренных" и имеет не один десяток медалей разного рода, добытых на международных соревнованиях по толканию ядра, стрельбе из лука и хендбайку.

Самый амбициозный вызов своей воле и выдержке защитник реализовал во время веломарафона на 100 километров в Великобритании.

"Думал: проеду – и хорошо, а не проеду – ну что ж... Первых 50 километров проехал – вроде нормально. А вот последние 20 километров дались очень тяжело. Я едва до финиша доехал. И все же уложился во время: из необходимых шести часов я преодолел марафонскую дистанцию за пять часов и двадцать минут", – рассказал ветеран.

По словам военного, участие в спортивном комьюнити его изрядно вдохновляет и дает стимул для жизни.

"Спорт задает мне ритм. Полгода ты нигде не был, и тебе становится сразу скучно и обыденно. А как только ты приходишь на соревнование – сразу чувствуешь вкус к жизни. Снова рождается стимул тренироваться далее и показывать хорошие результаты", – резюмировал Рустам Росул.

Получить помощь украинцам с инвалидностью можно на сайте организации EnableMe Ukraine. Вы можете задать вопросы эксперту и получить бесплатную помощь в сообществе EnableMe.