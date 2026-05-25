'Заслужил'. Актер-воин Владимир Ращук рассекретил, как ему удалось из пехоты перевестись работать в штаб

Украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук рассказал, как после трех лет службы в пехоте его перевели на штабную работу. По словам офицера батальона Нацгвардии "Свобода", новое назначение он получил после службы в самых горячих точках фронта.

Видео дня

Об этом Ращук сказал в комментарии "Утру в большом городе", где также объяснил, как ему удается совмещать военную службу со съемками в кино и посещением премьер этих фильмов. Актер признался, что творческие проекты в основном удается чередовать со служебными задачами или во время пребывания в Киеве.

"Когда я бываю в Киеве, тогда появляюсь, или когда у меня есть задачи по службе на ППД (Пункт постоянной дислокации. – Ред.), то совмещаю. Иногда, когда продакшну очень надо, пишут в высшее руководство для того, чтобы освободили, дали такую возможность. Первые три года я отвоевал в пехоте, сейчас это штабная работа. Иногда даже есть возможность уделять больше внимания творчеству", – поделился Ращук.

Военного спросили, как ему удалось перевестись из пехоты в штаб. На это актер ответил коротко: "Заслужил. Я был почти во всех горячих точках – Рубежное, Северодонецк, Бахмут, Курдюмовка".

Ранее Владимир Ращук рассказывал OBOZ.UA, что до начала полномасштабного вторжения не имел никакого военного опыта. Несмотря на это, после 24 февраля 2022 года он стал на защиту Украины и прошел путь от солдата до капитана.

"До полномасштабного вторжения я не имел никакого военного опыта и вообще не понимал, что такое военное ремесло. А уже на войне я прошел путь от солдата до капитана. Изменилось мое отношение ко всему: к жителям соседнего государства – полностью, и к себе тоже. Для меня сверхважно, что война стала временем идентификации: кто я, что для меня Украина, что такое дружба побратимов", – говорил актер.

По словам Ращука, полномасштабная война стала для него этапом взросления и переосмысления многих ценностей. Также он признался, что сейчас 24 февраля воспринимает уже не как день шока, а как обычный рабочий день.

"Вспоминаю пацанов, которых потерял, жизнь, которую уже не вернешь... Ностальгировать будем после победы. Сейчас на это нет времени", – отмечал военный.

Ранее Владимир Ращук рассказывал OBOZ.UA о своем интересном опыте перехода на украинский язык. Артист родился и вырос в русифицированном Мариуполе, поэтому почти нигде не слышал родного языка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!