'Одна на весь город'. Актер-воин Владимир Ращук рассказал о невероятной женщине, которая разговаривала на украинском в Мариуполе

Украинский актер Владимир Ращук, с первых дней вторжения ушедший добровольцем на фронт, рассказал о своем опыте перехода на украинский язык. Артист родился и вырос в русифицированном Мариуполе.

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По его словам, в приазовском городе разговаривали исключительно на русском, а украинский Ращук слышал только от одного человека – своей школьной учительницы. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Я разговаривал по-русски до 24 февраля 2022 года, – рассказывает Владимир Ращук. – Украинский понимал, изучал в школе. Хотя вы знаете, с какого класса у нас начались эти уроки? С девятого. И раз в неделю. Кстати, украинский нам преподавала фантастическая педагог – Малышко Лидия Васильевна. Просто шевченковский персонаж: сухое телосложение, юбка ниже колен, блузка, аккуратная прическа. Она очень чисто говорила по-украински – прямо как в книгах. Причем была едва ли не единственной жительницей Мариуполя, кто не переходил на русский даже в бытовой жизни. Мне кажется, кроме нее, там никто не разговаривал по-украински".

"Лидия Васильевна говорила нам: "Дорогие мои, каждый уважающий себя украинец должен знать ну хотя бы две тысячи народных песен". Представляете? И она это говорила так легко, будто само собой разумеющееся, – улыбается актер. – А я сидел и думал: "Ой на горе два дубка", "При долине куст калины", "Там в вишневом саду" – все, больше ничего не слышал. А здесь "хотя бы две тысячи". А сейчас у меня такие мысли: насколько же наша культура огромна и глубинная, а мы порой так глупы и невежественны, потому что не знаем этого".

Актер говорит, что в Киеве постоянно слышал украинский, к тому же женился на коллеге, которая родилась и выросла на Ивано-Франковщине (актриса Виктория Билан-Ращук. – Ред.): "Жена дома разговаривала на украинском. Но поскольку вся наша работа была на русском (актеры служили в столичном Театре имени Леси Украинки. – Ред.), вынуждена была использовать и русский".

"Когда началось вторжение, мы жили в Вышгороде. И все, что происходило – проходило у нас за окнами, – вспоминает актер решения полностью перейти на украинский. – В тот момент четко идентифицировал, кто на нас напал. А после Бучи, Ирпеня, Гостомеля (актер участвовал в освобождении Киевской области. – Ред.), после того что я увидел и пережил, поклялся себе, что никогда не буду говорить по-русски. Для меня это язык врага, насилующего, убивающего, разрушающего. И пришел, чтобы уничтожить нас как нацию. И забрать самую главную идентификацию – язык. Признаюсь, мне очень тяжело бывает в Киеве, потому что многие продолжают говорить по-русски. Меня это триггерит, раньше даже агрессировал. Я не верю в ласковую украинизацию, считаю, что законы относительно языка в Украине должны быть более жесткими. Мой переход на украинский был непростым, какое-то время говорил как Азаров, но не возвращался к русскому".

Ранее OBOZ.UA писал, что известный актер Дмитрий Суржиков, который тоже родился и вырос в Мариуполе, поделился своим опытом перехода на украинский язык.

Полное интервью с Владимиром Ращуком читайте здесь.

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