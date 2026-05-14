'Записывали уникально – почти все время в дороге': 'Бумбокс' выпустил новый EP 'Живой'

14 мая группа "Бумбокс" представила макси-сингл "Живой" – первую студийную работу коллектива после релиза альбома "Тайный Код: Рубікон" в 2019 году.

Формат EP (мини-альбом)не новый для группы.В 2007 году в Бумбокс вышел макси-сингл "Тримай", в 2015 – "Люди", в 2017 – "Голый Король".

В сингле "Живой" – пять песен: "Правда", "Фиртка", "Зіпсована фея", "Залишайся", "Живий". Работать над материалом, который стал основой EP, группа начала еще в 2021 году.

Одной из центральных песен релиза стала "Правда " – один из немногих примеров сотрудничества с другими авторами. Песня родилась прежде всего как мелодия к стихотворению Сергея Жадана и, как результат, – видео из общего опыта и взаимного уважения и восхищения работой волонтеров-медиков, в частности батальона "Госпитальеры".

Трек "Фиртка "– импровизированная студийная сессия в Берлине во время Дронотура, на которой возникла эта песня. И благодаря ей теперь в репертуаре группы будет кантри/рок-звук и манера игры Станислава Гуренко.

"Пожалуй, моя любимая из "легких" песен пластинки. EP "Живой" был записан в трех странах. "Правда", "Зіпсована фея" и "Залишайся" записаны в Украине – в Киеве и Вышгороде, на студиях "7Lamps" и "Danov Music"; "Фиртка" – в Берлине, на студии "Trixx"; титульный трек "Живой" записан за два дня в Шотландии, в Глазго, на "Gorbals Sound Recording Studio", – отметил Андрей Хлывнюк.

Певец добавил, что песня "Живой" написана зимой 2024 года, как и вся эта пластинка, посвящается собратьям и посестрам в борьбе за освобождение Украины.

"Я не назову "Живой" песней. Это поэма.", – заметил Дмитрий Кувалин.

"Сингл получился очень разноплановым, мне нравится весь. Самой актуальной могу назвать песню "Живой". По стилю для меня необычная "Залишайся", в которой я играю меньше, чем хотелось бы. Записывали мы "Живой" уникально – почти все время в дороге: там "Фиртку", здесь "Живой"... Опыт что надо", – рассказал Валентин Матиюк.

"Что касается "Правды", эта песня начиналась с моего бита. Ирония в том, что моя версия не попала в сингл. Андрей с аранжировщиком записал в студии другую партию барабанов. Интересную. Но мне больше нравится играть свою версию на концертах", – отметил Александр Люлякин.

"Я почти не работала над предыдущим альбомом "Тайный код: Рубикон". Когда ты полноценно начинаешь работать в группе, воплощать свои замыслы в запись, собственную манеру – это совсем другое, чем просто играть концерты", – рассказала участница группы Инна Невойт.

"Я работал над этим альбомом как саундпродюсер и музыкант. Для меня эти роли неразделимы. Особенность этого альбома в том, что многие песни мы придумывали за один день. У нас есть забронированная студия, маленький кусочек песни — и мы начинаем ее дорабатывать. За несколько часов из этого получается целая композиция, а остальное время мы тратим на запись. Например, "Оставайся" – именно такая песня. Написать песню за один день очень качественно, так, чтобы всем нравилось, – для этого надо иметь большой опыт", – сообщил Павел Литвиненко.

Инна Невойт добавила, что для нее "Живой" – самая важная песня из сингла. Потому что каждый раз, когда Инна ее играет, у нее мурашки по всему телу. Это связано с личной историей – потерей двоюродного брата.

"Вы спрашиваете, почему обо мне говорят "художественный руководитель". Рассказываю, как это работает в группе Бумбокс. Андрей приносит кусочек, когда-то записанный на репетиции, и из него нужно сделать целую композицию. И вот придумать форму, собрать песню в единую композицию с интро, развитием, припевами – это наша непростая, но очень интересная задача", – поделился Павел Литвиненко.

Дмитрий Кувалин отметил, что самым тяжелым в работе с этими песнями было ощущение, что ты делаешь недостаточно. Ты что-то придумал, записал, а тебе кажется, что это что-то простенькое. И это ощущение надо обуздать. Потому что иногда простая партия – именно то, что нужно для конкретной песни.

"Зіпсована фея " – моя любимая песня из этого альбома. Ее никто не слышал, больше всего в этой песне придумал я и долго уговаривал Андрея ее выпустить. Мы пробовали много разных стилей и разного звучания для нее, но оставили самый первый вариант – кажется, еще в 2021 году записанный. "Зіпсована фея" – пример того, как, по моему мнению, не стоит сочетать замечательную аранжировку и посредственные стихи", – заметил Павел Литвиненко.