Загадочная смерть в новогоднюю ночь: дочь друга Украины Томми Ли Джонса нашли мертвой в элитном отеле

В ночь на 1 января в одном из элитных отелей Сан-Франциско, США, была найдена мертвой дочь американского актера и друга Украины Томми Ли Джонса – Виктория Джонс. Ее сердце остановилось при загадочных обстоятельствах в возрасте 34 лет.

Видео дня

Работники отеля, а позже и медики пытались реанимировать Викторию Джонс, однако все попытки оказались тщетными. Трагическую новость сообщило медиа Daily Mail.

По информации источника издания, дочь голливудской звезды увидел один из посетителей отеля на 14 этаже. Виктория Джонс лежала на полу, поэтому гость подумал, что она может быть пьяной. Он позвал работников заведения, которые быстро выяснили, что женщина без сознания. Они мгновенно начали делать сердечно-легочную реанимацию и вызвали скорую.

Вызов о необходимости оказания медицинской помощи был принят 1 января в 2:52 ночи. Медики пытались вернуть Викторию Джонс к жизни, но, к сожалению, этого сделать не получилось. Врачи констатировали ее смерть.

На теле дочери Томи Ли Джонса не было обнаружено никаких травм, которые бы указывали на насильственную смерть, а также полиция не нашла на месте трагедии наркотических средств. Не было и признаков того, что Виктория Джонс могла совершить самоубийство. До сих пор остается непонятным, была ли она посетительницей отеля и как попала на 14 этаж.

Виктория Джонс родилась 3 сентября 1991 года в браке Томи Ли Джонса и его второй жены Кимберли Клафли. Она дебютировала в индустрии кино в 11 лет и снялась в проектах "Люди в черном 2", "Холм одного дерева", "Три могилы" и "Простите, ненавистники". Виктория Джонс нередко появлялась со звездным отцом на публичных мероприятиях.

Что известно о Томми Ли Джонсе и его поддержке Украины

Томми Ли Джонс родился 15 сентября 1946 года в городе Сан-Саба, что на западе Техаса. В университете он изучал актерское мастерство, английский язык и литературу, а во время каникул работал в буровых вышках.

После окончания вуза Томми Ли Джонс переехал в Нью-Йорк, где начал играть в театре. После участия в первом спектакле "Прожить одну жизнь" артист смог привлечь внимание многих продюсеров, поэтому получал приглашения в различные проекты. На большом экране Томми Ли Джонс дебютировал в 1970 году, сыграв в фильме "История любви". Позже он присоединялся к созданию еще нескольких картин, однако успеха смог достичь благодаря фильму "Глаза Лауры Марс".

Далее его карьера стремительно пошла в гору. За роль в проекте "Беглец" Томми Ли Джонс получил премии "Оскар" и "Эмми", а потом играл во многих успешных проектах.

В 2022 году голливудская звезда публично осудил начало полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Он выразил поддержку нашему народу, а в 2023-м даже записал трогательное обращение.

"Я глубоко восхищаюсь вашей силой, мужеством и стойким сопротивлением этому варварскому вторжению в вашу мирную страну. Ваша забота друг о друге тронула мир. Вы демонстрируете миру силу любви. Ненависть на вашем пороге не задержится надолго. Ей не выжить. Да благословит и хранит вас Бог", – сказал актер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в 35 лет умерла внучка Джона Кеннеди, которая имела редкий диагноз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!