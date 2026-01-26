'Зачем ты сказал, что у меня были отношения до развода?' Денисенко впервые рассказала о звонке Фединчику после его скандального интервью

Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала о личном разговоре с бывшим мужем Андреем Фединчиком после его резонансного интервью, в котором он заявил о ее якобы отношениях на стороне еще до официального развода. Знаменитость якобы обвинила экс-возлюбленного в дезинформации, однако он все расставил на свои места.

Об этом актриса сообщила, отвечая на вопрос журналистки "Ранку у великому місті" относительно своей реакции на слова Фединчика, которые стали противоположностью предыдущим заявлениям Денисенко.

По словам актрисы, после выхода интервью они созвонились и непосредственно обсудили сказанное. Денисенко отметила, что ее удивила формулировка, которую он использовал в публичном разговоре.

"Нормально отреагировала на интервью. Мы даже после этого созвонились, и я спросила: "Андрей, зачем ты сказал, что у меня были отношения до развода?" Он говорит: "Ну у тебя же были такие близкие душевные отношения, общение близкое". Я говорю: "Ну это же были не интимные отношения". Он говорит: "А я про интимные отношения ничего и не говорил", – вспомнила актриса.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик состояли в браке восемь лет. По версии Фединчика, супруги развелись из-за новой любви актрисы, и он публично заявил, что узнал о ее близких отношениях с другим человеком еще до завершения брака. Денисенко эти утверждения отрицала, подчеркивая, что не изменяла мужу.

"Я приехал с операции, а она уже не со мной. Я ее спросил: "У тебя кто-то есть? Ты влюблена в кого-то?" Она сказала: "Нет". Потом мы начали говорить, что это конец. Я сказал: "Тогда мы расстаемся". Она сказала: "Да". Я сказал: "Я за то, чтобы сохранить нашу семью, потому что у нас наверняка кризис". Просто я еще не знал всей правды. Она сказала: "Нет". Я сказал: "Ну тогда это конец. Назад дороги не будет". Хорошо. И через неделю-две я узнал, что она в отношениях долгое время с близким человеком из ее окружения", – рассказывал Фединчик.

Как писал OBOZ.UA, ранее актриса также назвала обвинения экс-супруга ложными и заявила, что несмотря на публичное давление и хейт она чувствует себя счастливой после принятого решения изменить свою жизнь. В частности, она отметила, что 24 декабря 2024-го стало для нее символической датой – ровно год назад она решила "поставить себя на первое место".

