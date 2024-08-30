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Анджелина Джоли встала на колени на красной дорожке. Трогательные фото

Анна Боклажук
Шоу Oboz
2 минуты
4,6 т.
Анджелина Джоли встала на колени на красной дорожке. Трогательные фото

На 81-м Венецианском кинофестивале в Италии американская актриса Анджелина Джоли встала на колени в своем потрясающем платье цвета шампанского. Трогательный момент произошел во время встречи с прикованным к постели фанатом, больным боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

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Как сообщает MailOnline, перед тем, как войти в Сала Гранде на мировую премьеру своего будущего биографического фильма "Мария", актриса нашла минуту, чтобы поговорить со своим поклонником. Джоли присела возле него, мило положив руку ему на плечо.

Анджелина Джоли встала на колени на красной дорожке. Трогательные фото
Анджелина Джоли встала на колени на красной дорожке. Трогательные фото

БАС – это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание. Оно поражает нервные клетки головного и спинного мозга. Человек с этой болезнью не способен контролировать мышцы, позволяющие нам двигаться, говорить, глотать и дышать.

Анджелина Джоли встала на колени на красной дорожке. Трогательные фото

Джоли выглядела потрясающе в элегантном вечернем платье в пол с открытыми плечами, когда она поздравляла фотографов во второй день фестиваля. Платье актрисы разработано эксклюзивно для нее дизайнером и домом моды Тамара Ральф, имело драпированные детали и короткий шлейф, а завершал образ элегантный пушистый палантин из искусственного меха и золотая шпилька с цветами.

Анджелина Джоли встала на колени на красной дорожке. Трогательные фото

Звезда оставила свои гладкие золотистые пряди спадать на плечи, подчеркнув черты лица классическим дымчатым глазом и выразительными красными губами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что организаторы кинофестиваля приняли дополнительные меры, чтобы бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт не встретили здесь друг друга.

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