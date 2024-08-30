Анджелина Джоли встала на колени на красной дорожке. Трогательные фото

На 81-м Венецианском кинофестивале в Италии американская актриса Анджелина Джоли встала на колени в своем потрясающем платье цвета шампанского. Трогательный момент произошел во время встречи с прикованным к постели фанатом, больным боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

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Как сообщает MailOnline, перед тем, как войти в Сала Гранде на мировую премьеру своего будущего биографического фильма "Мария", актриса нашла минуту, чтобы поговорить со своим поклонником. Джоли присела возле него, мило положив руку ему на плечо.

БАС – это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание. Оно поражает нервные клетки головного и спинного мозга. Человек с этой болезнью не способен контролировать мышцы, позволяющие нам двигаться, говорить, глотать и дышать.

Джоли выглядела потрясающе в элегантном вечернем платье в пол с открытыми плечами, когда она поздравляла фотографов во второй день фестиваля. Платье актрисы разработано эксклюзивно для нее дизайнером и домом моды Тамара Ральф, имело драпированные детали и короткий шлейф, а завершал образ элегантный пушистый палантин из искусственного меха и золотая шпилька с цветами.

Звезда оставила свои гладкие золотистые пряди спадать на плечи, подчеркнув черты лица классическим дымчатым глазом и выразительными красными губами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что организаторы кинофестиваля приняли дополнительные меры, чтобы бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт не встретили здесь друг друга.

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