'За него борются женщины, а он без ног': украинская телезвезда унизила ветерана и возмутилась, что в Playboy 'пропагандируют' протезы

Звезда проекта "Званый ужин" на телеканале СТБ Яна Осипова выразила недовольство тем, что в инфопространстве все чаще появляются люди с протезами. Блогер выдала: не считает нормальным, что в 13-м сезоне шоу "Холостяк" девушки боролись за сердце ветерана Александра "Терена" Будько, который потерял обе ноги на фронте, а на обложке украинского Playboy появилась военная Анастасия "Феникс" Савка, которая также осталась без конечности в результате российской агрессии.

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По ее словам, подобное "пропаганда" протезов является абсолютной чушью. Об этом телезвезда заявила на личной странице в Instagram.

"Меня сильно тригерит, когда пропагандируют протезы и показывают, что быть без ноги или руки – нормально. Этот Playboy, публикующий украинских девушек без ног, типа это круто и сексуально. "Холостяк", который пришел и за него борются женщины, а он без ног. Вы считаете это нормально? Как по мне, это просто полная чушь и абсолютно неправильные моменты, которые демонстрируются нашим детям с самого начала", – высказалась блогер.

Однако с таким мнением Яны Осиповой согласны далеко не все ее подписчики. Она обнародовала скриншот переписки с одним из пользователей сети, где тот объяснил важность открыто говорить о людях с протезами в информационном пространстве.

На возмутительные слова телезвезды отреагировал и ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько. Общественный деятель поделился, что у него уже не хватает сил и терпения бороться с инфлюэнсерами, которые несут подобные "ценности" в общество.

Напомним, что военная Анастасия "Феникс" Савка, которая потеряла ногу во время выполнения боевого задания, стала первой женщиной-ветеранкой на обложке украинского издания Playboy. Выпуск журнала стремится переосмыслить понятие красоты и женственности в условиях войны.

"Терен" делился, что потерял обе ноги на Харьковском направлении. Как отмечал Александр Будько, это произошло на День Независимости Украины, 24 августа 2022 года, в месте, куда оккупанты никогда не целились и ничего не прилетало.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что ветеран "Терен" поставил на место блогера, которая распространяла о нем клевету.

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