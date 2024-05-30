Юрий Рыбчинский признался, какая украинская певица приятно поразила его во время войны: на такой поступок способна не каждая

Герой Украины, поэт, драматург и народный артист Юрий Рыбчинский – творческий наставник для многих украинских исполнителей. Однако Наталья Могилевская занимает в его сердце особое место.

Именно Наталья Могилевская называет Юрия Евгеньевича вторым отцом и сверяет с ним свои творческие планы. В интервью каналу "Власть vs Влащенко" Рыбчинский назвал Могилевскую Лайзой Миннелли и не скрывал восхищения ее творческими и личными изменениями в жизни.

"У меня Наташа Могилевская вызывает восхищение и как человек, и как творческая единица. Когда я с ней начал работать, сразу сказал, что она должна быть как Лайза Миннелли – певица, танцор и драматическая актриса. Отмечал, что она должна участвовать в мюзиклах. Но она шла своим путём", – сказал Рыбчинский.

Но с началом полномасштабного вторжения РФ Наталья Могилевская сменила приоритеты и кардинально изменила свою жизнь. Ведь когда началась война, недалеко от квартиры Могилевской упала ракета. Певица поняла, что нужно спасать себя и помогать другим. Она пришла за советом к своему бывшему наставнику Юрию Рыбчинскому.

"Я сказал ей идти в метро. Там люди, иди и пой, общайся с ними, они этого ждут. И она такая увлеченная оттуда пришла, пела с людьми свои и народные песни", – рассказал поэт.

Тогда у Могилевской и Рыбчинского возникла идея делать представления для людей. Написали сценарий. "Выступление имело успех. Ведь там Наташа могла показать все грани своего таланта. Уже есть второй спектакль. Думаю, будет и третий, и четвертый…", – отметил народный артист.

Юрий Рыбчинский предположил, что, возможно, именно война дала толчок Могилевской не только посмотреть заново на свое творчество, но и удочерить двух девочек и выйти замуж.

Ранее OBOZ.UA писал, что Рыбчинский назвал Россию "прожорливым животным" и посоветовал Украине брать пример из Израиля.

А также OBOZ.UA рассказывал, какие советы Рыбчинский дал бы Зеленскому.

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