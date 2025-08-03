Японец, покоривший сеть песней Ивасюка, спел 'Рідна мати моя': украинцы в восторге

В сети появилось новое трогательное видео с участием японского путешественника Котаро Хисады, который прославился исполнением украинских песен. На этот раз иностранец спел легендарную композицию "Рідна мати моя" композитора Платона Майбороды на стихи Андрея Малышко.

Видео дня

Запись была сделана на фоне живописных полей в литовском селе и быстро набрала популярность в Instagram, вызвав волну восторга среди украинских слушателей. Его мягкая, немного трепетная манера исполнения вызвала у слушателей щемящие эмоции, которыми они поделились в комментариях.

"Вы поете как натуральный украинец! Браво!"

"Я так не умею, а я – украинка, имеете хороший слух или развили его! Спасибо!"

"Добрый день. Вы очень красиво поете. Я из Украины, но сейчас совсем рядом с вами".

"Очаровательно".

"Прекрасное исполнение".

Это не первое обращение Котаро к украинскому музыкальному наследию. В июле он растрогал соцсети исполнением песни "Пісня поміж нас" Владимира Ивасюка. На видео, которое стало вирусным, японец был в футболке с украинским трезубцем. Тогда комментарии вроде "Японец выучил украинский, а некоторые украинцы до сих пор этого не сделали" собрали тысячи лайков.

В разговоре с OBOZ.UA 31-летний путешественник рассказал, что украинский язык начал изучать самостоятельно: "Я начал с того, что приобрел несколько учебников по украинскому языку и изучил основы. Позже начал практиковать с украинцами, которых нашел на некоторых сайтах для переписки". Знание польского, которым Котаро овладел во время проживания в Польше, также помогло. Однако, как признался парень, больше всего способствовало языковому прогрессу именно пение песен.

Несмотря на то, что музыкой Котаро занимается не профессионально, он продолжает посещать вокальные уроки и активно изучает украинский репертуар. "Конечно, я с удовольствием буду снимать больше видео с украинскими песнями. Что касается дуэта, то было бы хорошо иметь возможность записать песню, например, с группой "Бумбокс", но мой вокал не на таком уровне", – признавался он.

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