'Об этом никто не говорил': звезда 'Дизель шоу' Яна Глущенко впервые назвала причину аварии, в которой погибла Марина Поплавская

Украинская комедийная актриса Яна Глущенко впервые раскрыла истинную причину трагического ДТП, в результате которого погибла ее коллега по сцене Марина Поплавская. По словам звезды "Дизель шоу", роковая авария произошла из-за водителя их автобуса, который заснул во время поездки.

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Артистка отметила: после смертельного инцидента была единственной участницей проекта, которая отметила, что мужчина должен сесть на решетку. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Славы Демина.

"Если честно говорить, почему это случилось, то наш водитель заснул. Об этом никто не говорил. Он заснул и врезался в машину "Новой почты", кажется. Когда это все произошло, он в состоянии аффекта говорил, что это его Марина, царство ей небесное, отвлекла. Когда у нас адвокат спрашивал, что мы будем с ним делать, я одна из шести актеров сказала: "Он должен сидеть". Все говорили, что он типа не виноват", – поделилась актриса.

В частности, как отметила Яна Глущенко, если бы в тот роковой день водитель не въехал в грузовик, автобус наткнулся бы на огромный билборд. По словам звезды "Дизель шоу", если бы это случилось, то вряд ли хотя бы кто-то остался живым.

"Что сейчас с водителем я не знаю. Ему дали три года условного осуждения. Он признал свою вину, должен был выплатить сестре Марины какое-то возмещение. Не знаю, платил ли он какие-то деньги, которые назначил суд", – сказала знаменитость.

Стоит отметить, что после ужасного ДТП Яна Глущенко также получила серьезную травму. В колене актрисы были разорваны связки, поэтому она пережила сложную операцию и длительную реабилитацию. Артистка также призналась, что из-за аварии получила и психологическую травму.

"Я очень боялась сумерек. У нас авария произошла в шесть утра. Вот только начинались сумерки – у меня паническая атака. Прошло уже много лет, а я через день вспоминаю эту аварию. В автобус я не садилась, но в первый раз, когда мы проезжали мимо того места, где случилась авария, у меня была сильная истерика", – рассказала Глущенко.

Напомним, что 20 октября 2018 года в результате ДТП на Житомирской трассе оборвалась жизнь звезды "Дизель шоу" Марины Поплавской. Актриса находилась на переднем сиденье автобуса, который столкнулся с грузовиком. Шансов выжить у нее не было. Тогда водитель полностью признал вину и сотрудничал со следствием.

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