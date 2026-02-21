YAKTAK осуществил мечту маленького фаната, который потерял ногу из-за российского обстрела. Трогательное видео

Украинский певец Ярослав Карпук, более известный аудитории под сценическим псевдонимом YAKTAK, воплотил в жизнь мечту своего 8-летнего фаната Артема. Исполнитель устроил с мальчиком импровизированный концерт в Superhumans Center, где тот сейчас проходит реабилитацию после того, как потерял ногу в результате российской атаки.

Видео дня

Как поделился артист, он увидел в социальных сетях клиники ролик, где Артем исполняет его песни и говорит о желании увидеться, после чего решил устроить мальчику сюрприз. Трогательными кадрами встречи знаменитость поделился в своем Instagram.

"Между реабилитациями, находясь в медицинском центре, он находит силы делать свои первые, маленькие концерты, где поет мои песни! Для меня это что-то невероятное и очень ценное. Я очень счастлив, что моя музыка может быть для кого-то "источником" спокойствия и веры в будущее! Такие маленькие герои, как Артем, напоминают, ради чего все это! Как я тебе уже говорил лично, ты – великий человек", – отметил исполнитель.

На обнародованном видео можно увидеть, что как только Артем увидел перед собой YAKTAK, не смог сдержать эмоций. Сначала на лице мальчика считывалось искреннее удивление, а затем радость. Находясь в палате Артем с YAKTAK спели композицию "Уночі", однако на этом сюрпризы не закончились. Артист устроил небольшой концерт в стенах Superhumans Center, где 8-летний мальчик стал главной звездой.

Такой поступок певца сильно растрогал пользователей сети. Многие юзеры начали отмечать, что не могли сдержать слез, глядя на эмоции Артема.

"Рыдала и на выступлении и сейчас. Просто невероятно. Разрыв сердечка".

"Боже, до слез! У Артема однозначно большое будущее".

"Какой светлый мальчик! Спасибо что вы такие добрые, искренние и сделали этого мальчика счастливым!"

"Невероятно трогательно. Такие истории очень напоминают, насколько музыка может лечить и давать веру. Артем – маленькое сердце с большой силой".

"Мурашки пошли во время просмотра".

Как рассказали в Superhumans Center, Артем вместе с семьей попали под российский обстрел в Херсоне. Мальчик пострадал больше всего – он потерял правую ногу и получил сложную травму левой. В клинике он постепенно восстанавливается и осваивает протез, а параллельно посещает музыкальную терапию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Артем Пивоваров осуществил заветную мечту маленькой девочки и ее отца-военного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!