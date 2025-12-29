'Я влюблена'. Победительница 'Холостяка 14' развеяла сомнения зрителей и показала невиданное фото с Цымбалюком после финала

Победительница романтического реалити "Холостяк 14", фотомодель Надин Головчук, все чаще сталкивается с обвинениями в том, что якобы не имеет искренних чувств к главному герою шоу Тарасу Цимбалюку. Пользователи сети предполагают, что девушка просто играет определенную роль, поэтому она решила поставить точку в этом вопросе.

Видео дня

Головчук вышла на связь в своих Instagram-stories и показала невиданную ранее фотографию со знаменитостью и командой реалити, где они празднуют завершение проекта. В подписи к кадру она отметила, что влюблена в артиста.

"Это не маска, я влюблена и это ярко видно. Мои уставшие глаза под конец – результат съемок в 2,5 месяца. Это было действительно трудно во всех смыслах", – написала фотомодель.

На снимке можно увидеть, что Надин Головчук прижалась к Тарасу Цимбалюку, который со своей стороны держал ее за лицо. Позируя для фотографии они радостно улыбались.

Что интересно, на платформе Threads модель сделала гораздо более неоднозначное заявление о своих чувствах. Одна из пользовательниц сети отметила: ей жаль, что победу в "Холостяке 14" одержала Головчук, а не другая финалистка Анастасия Половинкина. В ответ на это фотомодель отметила: "После финального свидания, я тоже так подумала. Поговорим обязательно еще на эту тему".

Напомним, что финал романтического проекта состоялся 26 декабря. В этом году решающий этап "Холостяка" стал действительно уникальным, ведь впервые за всю историю существования шоу в него попали сразу три участницы: модели Надин Головчук и Ирина Пономаренко, а также менеджер Анастасия Половинкина. Тарасу Цимбалюку пришлось сделать очень сложный выбор, ведь с каждой из участниц у него зародилась отдельная история. И все же завоевать сердце актера смогла Надин Головчук, которой он и подарил кольцо.

Самые интересные события финала "Холостяка 14" читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сколько стоит кольцо победительницы "Холостяка 14", которое ей вручил Тарас Цимбалюк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!