Белое золото и бриллианты: сколько стоит кольцо победительницы 'Холостяка 14', которое ей подарил Тарас Цимбалюк

26 декабря на телеканале СТБ состоялся финал романтического реалити-шоу "Холостяк 14", где актер Тарас Цимбалюк сделал судьбоносный выбор и озвучил имя победительницы. Желанное кольцо с драгоценными камнями от знаменитости, что стало проявлением его чувств, получила фотомодель Надин Головчук.

После завершения трансляции девушка вышла на связь в своих stories и вблизи показала украшение, которое ей подарил артист. В подписи к публикации она отметила: "Моя первая фотография родителям, когда получила телефон!"

Кадры с украшением обнародовали и в официальном Instagram-аккаунте "Холостяка 14". В команде проекта отметили, что Цимбалюк выбрал кольцо из белого золота, инкрустированное бриллиантами, от ювелирного дома SOVA. На сайте компании указано, что его стоимость составляет 154 990 гривен.

В этом году решающий этап романтического реалити стал действительно уникальным, ведь впервые за всю историю существования шоу в него попали сразу три девушки: менеджер по работе с разработчиками в сфере милтек Анастасия Половинкина, фотомодель Надин Головчук и модель Ирина Пономаренко. Финальная неделя на проекте началась с ряда нестандартных свиданий, по результатам которых Цимбалюк решил попрощаться с одной из красавиц. Ею стала Ирина Пономаренко.

Последние свидания сезона проходили во Львове. Встречи актера с обеими девушками были наполнены эмоциями, романтикой и страстью, но все же только одна из них смогла оставить самый большой след в его сердце. Во время решающей церемонии Тарас Цимбалюк сказал Надин Головчук: "Любовь – это прыжок в нечто неизвестное. Я не могу дать тебе никаких гарантий, но я готов сделать с тобой этот прыжок. Я хочу, чтобы это была не последняя встреча. Я хочу, чтобы это стало началом нашей истории". После этого звезда надел на палец модели кольцо.

