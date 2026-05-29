'Я поступила по блату'. Заслуженная артистка Украины сделала признание, как ей помогли попасть в шоу-бизнес, но не рассказали об этом

Украинская актриса Дарья Петрожицкая сделала неожиданное признание о поступлении в театральный университет. Заслуженная артистка Украины заявила, что лишь через несколько лет после начала обучения поняла: преподаватели могли взять ее "по блату", ведь хорошо знали ее семью.

Об этом Петрожицкая рассказала в интервью "Розмова", где заговорила о своей актерской династии. По словам знаменитости, она до последнего не хотела связывать свою жизнь с профессией родителей из-за атмосферы, которую видела за кулисами.

"В четыре годика я кормила свою семью, потому что родители не получали зарплату", – заявила актриса.

Петрожицкая объяснила, что с детства уже брала роли и получала небольшие гонорары, на которые семья покупала еду. Несмотря на это, она не хотела поступать в театральный вуз.

"Я с детства танцевала и с детства прогуливала уроки на сцене. Из-за того, что родители актеры, и редко заглядывали в мой дневник, мне везло. Но потом за полгода папа мог открыть дневник, и я просто получала. А я прогуливала уроки в актовом зале, пела, танцевала. И, зная это все, я не хотела поступать в театральный", – поделилась актриса.

По словам Петрожицкой, к поступлению ее готовила бабушка. Актриса вспомнила, что на творческом конкурсе настолько растерялась, что исполнила песню, которую ей советовали не петь, – "Волшебная скрипка" ("Сіла птаха").

"Я помню, бабушка мне говорила: если скажут петь, только не пой "Сіла птаха". Я захожу в аудиторию, и сидит преподаватель, который дает допуски. Я помню, спела "Сіла птаха" и думаю: бабушка же сказала не петь. А это первое, что в голову лезет. И мне не хотели давать допуск. Потом попросил исполнить монолог, стихотворение и так далее. И говорит: "Вы готовая артистка, идите работайте", – вспомнила Петрожицкая.

В то же время настоящим открытием для нее стала информация, о которой она догадалась уже во время учебы. В конце второго курса актрисе рассказали, что ее дедушка учился вместе с мастером курса, а один из преподавателей был близким другом ее отца.

"У меня был период в университете, где я подумала: Боже, я поступила по блату, но сама об этом не знала", – сказала Петрожицкая.

Артистка предположила, что преподаватели могли обратить внимание на ее фамилию еще при поступлении.

"Я помню, что никто меня толком не послушал, но меня взяли. Потом все-таки доказала, что я что-то могу", – добавила она.

В частности, артистка рассказала, что ее отец Сергей Гончар был одним из ведущих актеров Черниговского театра, мама работала балериной и актрисой, а дедушка и бабушки также были связаны с театром.

"Мой папа был революционером в театре. Он был один из ведущих актеров в Черниговском театре. Я считаю, в свое время это звезда этого театра", – сказала Петрожицкая.

Его "революция" касалась протеста, когда ее родители вместе с другими актерами выходили на демонстрацию против руководства театра. По словам артистки, протест длился 86 дней, а первые 12 дней участники голодали. Все из-за того, что актеры не имели работы в то время, когда здание театра сдавали в аренду для выступлений.

